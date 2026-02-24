Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil policajta v Šali: Čo spravil?

ŠAĽA - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil policajta z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Policajt bol v čase spáchania skutku zaradený ako zástupca riaditeľa obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) v Šali, informovala Andrea Dobiášová, hovorkyňa ÚIS.
Obvinený policajt mal 2. júna minulého roka bezdôvodne fyzicky napadnúť na obvodnom oddelení Policajného zboru v Šali osobu predvedenú ako podozrivú z majetkovej trestnej činnosti. Osobu mal udierať rukami aj doposiaľ nezisteným predmetom, pravdepodobne obuškom. Zároveň jej mal vulgárne nadávať. Týmto konaním jej mal spôsobiť zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie s dĺžkou liečenia sedem dní. Obvinenému policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.