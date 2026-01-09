Piatok9. január 2026, meniny má Alexej, Alex, Alexia, zajtra Daša

MIMORIADNY ONLINE Rusi zasiahli infraštruktúru v oblasti Ľvova: Kim Čong-un prisľúbil podporu Putinovi

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Mykola Myrnyi)
ČTK, TASR

KYJEV - Ruské sily v noci na piatok podnikli útok na Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny a zasiahli tam kritickú infraštruktúru, uviedli oblastný gubernátor Maksym Kozyckyj a starosta mesta Ľvov Andrij Sadovyj. Bezprostredne nie je známe, aké konkrétne zbrane Rusi použili, ukrajinská armáda ale preveruje, či Moskva nenasadila balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska). V Kyjeve ruský dronový útok podľa miestnych úradov zabil najmenej troch ľudí a šesť ďalších zranil. Krátko po 01.00 h SEČ vydali ukrajinské vzdušné sily letecký poplach pre celú Ukrajinu. Situáciu sledujeme online.

6:08 Ruský dronový útok na Kyjev v noci na dnes zabil najmenej štyroch ľudí a ďalších najmenej 19 ľudí zranil. Spôsobil tiež rozsiahle škody na domoch a infraštruktúre. S odvolaním sa na ukrajinské úrady o tom informuje agentúra Reuters.

6:00 Severokórejský vodca Kim Čong-un adresoval list ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, v ktorom prisľúbil, že bude bezpodmienečne a natrvalo podporovať jeho politiky a rozhodnutia. Podľa agentúry Reuters o tom v piatok miestneho času informovala štátna agentúra KCNA. „Budem bezvýhradne rešpektovať a bezvýhradne podporovať všetky vaše politiky a rozhodnutia a som ochotný vždy stáť po vašom boku v záujme vás a vášho Ruska,“ napísal Kim Čong-un v liste, ktorým podľa KCNA odpovedal na Putinovu predošlú korešpondenciu. „Táto voľba bude trvalá a nezmeniteľná,“ dodal líder Severnej Kórey (KĽDR).

Rusko podniklo útok

Hovorca ukrajinskej armády podľa britskej stanice BBC povedal, že Rusko podniklo útok na Ľvovskú oblasť pravdepodobne z Kapustinho Jaru v Astrachanskej oblasti. Ide o vojenský výcvikový priestor určený pre štarty rakiet, sond a družíc, vybudovaný v Sovietskom zväze po druhej svetovej vojne. Práve tam bol podľa predchádzajúcich informácií umiestnený systém na odpaľovanie rakiet Orešnik, informovala BBC. Upozornila však, že zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené, že Rusi vyslali proti Ukrajine práve túto strelu.

„Či išlo o Orešnik, zatiaľ nie je známe. Informácie poskytne armáda. Došlo k zásahu kritickej infraštruktúry. Na mieste pracujú všetky príslušné služby, pokračuje likvidácia požiaru,“ informoval na sieti Telegram starosta Ľvova Sadovyj s tým, že civilné objekty ani obytné domy v meste neboli poškodené a obete zatiaľ nehlásili. Letecké veliteľstvo „Západ“ ukrajinských vzdušných síl na sieti Facebook v noci na piatok informovalo, že Rusko nasadilo do raketového útoku v Ľvovskej oblasti balistickú strelu. O aký typ strely išlo, sa v týchto chvíľach zisťuje, uviedlo vo vyhlásení.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko medzitým oznámil, že v ukrajinskej metropole udreli ruské drony, ktoré v niekoľkých štvrtiach spôsobili požiare. Pri útoku v Kyjeve podľa neho zahynuli najmenej tri osoby a šesť ďalších utrpelo zranenia. Z metropoly tiež hlásili poškodené budovy. Pred možným masívnym ruským útokom varoval vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj americké a britské veľvyslanectvo v Kyjeve. Ambasáda USA vyzvala amerických občanov, aby boli v prípade vyhlásenia leteckého poplachu pripravení sa okamžite ukryť. Ruská armáda vyskúšala Orešnik naostro prvýkrát - s nebojovými hlavicami - 21. novembra 2024 pri útoku na ukrajinské Dnipro. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že tieto rakety pre ich hypersonickú rýchlosť nie je možné zachytiť.

