MIMORIADNY ONLINE Ukrajina nariadila evakuáciu 3000 detí! Rusko plánuje provokáciu s vysokými obeťami

Na snímke hasiči zasahujú po raketovom útoku ruskej armády na ukrajinské mesto Charkov v piatok 2. januára 2026 Zobraziť galériu (3)
Na snímke hasiči zasahujú po raketovom útoku ruskej armády na ukrajinské mesto Charkov v piatok 2. januára 2026 (Zdroj: TASR/APUkrainian Emergency Service)
TASR, ČTK

KYJEV/MOSKVA - Rusko podľa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) pripravuje rozsiahlu ozbrojenú „provokáciu“, ktorá si vyžiada ľudské obete, ako súčasť prebiehajúcej operácie zameranej na zmarenie mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. SBU to uviedla v piatok s tým, že k činu by mohlo dôjsť už v predvečer Vianoc alebo počas nich podľa juliánskeho kalendára (7. januára). Cieľom sa podľa tajnej služby môže stať náboženské miesto alebo iný objekt s vysokým symbolickým významnom, a to ako v Rusku, tak aj na ním okupovanom území Ukrajiny. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

19:00 Kyjev nariadil evakuovať tisíce detí a ich rodičov z obcí na frontovej línii v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti, kde postupujú ruské vojská, uviedol v piatok ukrajinský predstaviteľ. Informuje správa agentúry AFP. „Vzhľadom na zložitú bezpečnostnú situáciu bolo prijaté rozhodnutie o nútenej evakuácii viac ako 3000 detí a ich rodičov zo 44 obcí na fronte v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti,“ uviedol ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba na platforme Telegram. Podľa jeho slov prebiehajú evakuácie aj v Černihivskej oblasti, ktorá hraničí s Bieloruskom.

18:15 Ruský raketový útok na Charkov zranil najmenej 19 ľudí vrátane dieťaťa, informovali miestne úrady.

17:00 Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v piatok uviedol, že verejné hodnotenie novoročného prejavu predsedu Poslaneckej snemovne ČR Tomia Okamuru veľvyslancom cudzieho štátu nie je vhodné. Reagoval na ukrajinského veľvyslanca v Prahe Vasyla Zvaryča, podľa ktorého je Okamurov postoj „zjavne formovaný pod vplyvom ruskej propagandy“. Informuje správa portálu Novinky.cz.

15:40 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok vyhlásil, že začiatkom budúceho týždňa bude telefonocky hovoriť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o vojne na Ukrajine a situácii v Pásme Gazy. Informuje správa agentúr Reuters a Anadolu. Turecký prezident uviedol, že so svojím americkým náprotivkom bude telefonovať v pondelok poobede o najnovšom vývoji v regióne. Menovito spomenul vojnu Ruska s Ukrajinou a situáciu v Pásme Gazy.

15:17 Predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk v piatok kritizoval predsedu Poslaneckej snemovne ČR Tomia Okamuru, ktorý sa vo svojom novoročnom príhovore vymedzil proti poskytovaniu zbraní Ukrajine. Podľa Okamuru nie je vhodné ich naďalej posielať na udržiavanie „úplne nezmyselnej vojny“ a ukrajinskú vládu obvinil z korupcie. Podľa Stefančuka sú Okamurove slová názorným príkladom nevzdelanosti, manipulácie a cynizmu. Informuje portál Seznam správy.

14:00 Ukrajina popiera, že by útok dronom na okupovanú časť Chersonskej oblasti zacielil na civilistov Ukrajinská armáda 1. januára vyhlásila, že dodržiava medzinárodné humanitárne právo a útočí iba na vojenské ciele, čím reagovala na ruské obvinenie, že vykonala smrteľný útok dronom v okupovanej časti južnej Chersonskej oblasti.

13:47 Rusko podľa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) pripravuje rozsiahlu ozbrojenú „provokáciu“, ktorá si vyžiada ľudské obete, ako súčasť prebiehajúcej operácie zameranej na zmarenie mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. SBU to uviedla v piatok s tým, že k činu by mohlo dôjsť už v predvečer Vianoc alebo počas nich podľa juliánskeho kalendára (7. januára). Cieľom sa podľa tajnej služby môže stať náboženské miesto alebo iný objekt s vysokým symbolickým významnom, a to ako v Rusku, tak aj na ním okupovanom území Ukrajiny.

12:53 Šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov bol vymenovaný za nového šéfa Zelenského personálu.

11:40 Ukrajinská armáda 1. januára vyhlásila, že dodržiava medzinárodné humanitárne právo a útočí iba na vojenské ciele, čím reagovala na ruské obvinenie, že vykonala smrteľný útok dronom v okupovanej časti južnej Chersonskej oblasti.

9:09 Ruské útoky si počas noci vyžiadali dvoch zranených v Záporožskej a dvoch zranených v Dnepropetrovskej oblasti, v Chersonskej oblasti ruský dron zranil vodiča sanitky idúcej pre dvoch zranených po predchádzajúcom útoku, uviedli úrady v týchto regiónoch na juhovýchode Ukrajiny. Ruské úrady naopak tvrdia, že počet obetí ukrajinského útoku na dedinu Chorly v okupovanej časti Chersonskej oblasti stúpol z 24 na 27; Kyjev popiera, že by zaútočil na civilný cieľ, a ruské tvrdenia odmieta ako dezinformáciu. Ukrajinské drony podľa médií počas noci opäť zaútočili na rafinériu v Novokujbyševsku v ruskej Samarskej oblasti.

8:43 Cyprus je pripravený aktívne prispievať k napredovaniu Ukrajiny na jej ceste do Európskej únie, povedal prezident Nikos Christodulidis vo štvrtkovom telefonáte s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Cyprus prevzal 1. januára polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Oficiálny ceremoniál na začiatku predsedníctva sa uskutoční v stredu 7. januára a zúčastní sa na ňom aj Zelenskyj. Informuje o tom cyperskej agentúry CNA.

8:28 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 2. januáru, podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

7:51 Fínsky prezident hovorí, že vzťahy s Ruskom sa navždy zmenili. A to je priamy dôsledok vojny proti Ukrajine. Alexander Stubb zdôraznil, že cieľom je mier – ale nie za každú cenu.

6:02 Ruské sily v roku 2025 obsadili 4 336 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, čo predstavuje menej ako 1 % krajiny, uviedol ukrajinský mapovací projekt s otvoreným zdrojovým kódom DeepState v koncoročnom hodnotení zverejnenom 1. januára.

Ukrajinská armáda odmietla obvinenia Ruska z útoku na novoročnú oslavu

Ukrajinský generálny štáb odmietol ako dezinformáciu štvrtkové oznámenie ruských predstaviteľov, že pri ukrajinskom dronovom útoku v Ruskom kontrolovanej časti Chersonskej oblasti zahynulo viac ako 24 ľudí. Informovala o tom agentúra DPA.

Kaviareň a hotel v dedine Chorly pri Čiernom mori zasiahli tri drony počas novoročných osláv, uviedol šéf ruskej správy v Chersonskej oblasti Vladimir Saldo. Pôvodne hovoril o 24 mŕtvych a neskôr oznámil, že počet obetí sa zvýšil, no nespresnil ho. Ruské ministerstvo zahraničných vecí hovorilo o teroristickom útoku, pri ktorom tiež trpelo zranenia ďalších 50 ľudí. Saldo podľa Kremľa o útoku informoval aj prezidenta Vladimira Putina.

Ukrajinská armáda vo štvrtok večer uviedla, že cieľom Ruska je takýmito falošnými tvrdeniami ovplyvniť partnerov Ukrajiny a priebeh mierových rokovaní. „Obranné sily Ukrajiny dodržiavajú normy medzinárodného humanitárneho práva a vykonávajú útoky výlučne na vojenské ciele nepriateľa, objekty palivového a energetického komplexu Ruskej federácie a iné legitímne ciele so zámerom obmedziť vojenský potenciál útočiacej krajiny,“ uviedol hovorca generálneho štábu podľa agentúry Interfax Ukrajina.

Nezávisle správy a potvrdenie vysokého počtu obetí neboli k dispozícii, konštatovala DPA. Fotografie a videá na sociálnych sieťach ukazujú vyhorenú reštauráciu v letovisku na malom polostrove 70 kilometrov od regionálnej metropoly Cherson. "O život prišlo jedno dieťa," napísal Saldo, ktorý spochybnil vôľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dosiahnuť mier.

