Piatok9. január 2026, meniny má Alexej, Alex, Alexia, zajtra Daša

Venezuelský opozičník žiada uznanie svojho víťazstva v prezidentských voľbách

Edmundo González Urrutia
Edmundo González Urrutia (Zdroj: SITA/AP Photo/Ariana Cubillos)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MADRID - Vodca venezuelskej opozície Edmundo González Urrutia, ktorý žije v exile v Španielsku, v piatok vyzval na „explicitné“ uznanie svojho víťazstva v prezidentských voľbách v roku 2024.

Za víťaza spomínaných volieb bol oficiálne vyhlásený Nicolás Maduro, ktorého začiatkom januára príslušníci amerických elitných jednotiek uniesli z Venezuely do USA, kde bude čeliť viacerým obvineniam vrátane narkobiznisu. Venezuelská opozícia, ktorá zverejnila správy z volebných miestností – ktoré vláda v Caracase považuje za sfalšované – tvrdí, že Urrutia je legitímnym víťazom prezidentských volieb. Urrutia v piatok v telefonickom rozhovore so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom zdôraznil, že „obnova demokracie vo Venezuele je podmienená výslovným uznaním výsledkov volieb z 28. júla 2024.“

Utiekol zo svojej vlasti

Urrutia v septembri 2024, keď naňho venezuelské úrady vydali zatykač, utiekol zo svojej vlasti a našiel útočisko v Madride. Vo štvrtok v Madride vo vyhlásení pre médiá privítal aj prepustenie politických väzňov vo Venezuele vrátane bývalého prezidentského kandidáta Enriqueho Márqueza. Medzi prepustenými sú aj cudzinci vrátane niekoľkých Španielov. Ako informoval spravodajský web denníka El País, štyria prepustení Španieli a prominentný venezuelský aktivista za ľudské práva pricestovali v piatok do Madridu, kde sa zvítali so svojimi priateľmi a rodinou, čo potvrdil aj španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares.

Albares okrem toho informoval, že v piatok mal telefonát s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, v ktorom sa venovali Venezuele a postaveniu španielskych spoločností, ako je napr. petrochemický koncern Repsol. V rámci snáh o normalizáciu vzťahov medzi USA a Venezuelou pricestovala v piatok do Caracasu delegácia amerických diplomatov, ktorí dostali za úlohu posúdiť znovuotvorenie amerického veľvyslanectva vo Venezuele, zatvoreného od roku 2019. Okrem toho prezident USA Donald Trump má na piatok naplánované stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi veľkých ropných spoločností, aby sa pokúsil získať ich podporu pre svoju stratégiu pre Venezuelu.

Viac o téme: VenezuelaEdmundo González Urrutia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Spojené štáty sa snažia
Spojené štáty sa snažia kontrolovať vývoz venezuelskej ropy: V Karibiku zadržali ďalší tanker
Zahraničné
Robert Kaliňák
Pri téme USA a Grónska je dôležité sledovať vývoj rokovaní, uviedol Kaliňák
Domáce
Pápež Lev XIV.
Prídu zmeny? Pápež Lev naznačil nový štýl v riadení Katolíckej cirkvi, multilateralizmus je v kríze
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Rozmyslel si to? Trump tvrdí, že zrušil plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Závidia jej KRÁSU? Miss Podmanická čelí nepríjemnej realite: Stretáva sa s tým všade!
Závidia jej KRÁSU? Miss Podmanická čelí nepríjemnej realite: Stretáva sa s tým všade!
Prominenti
Veľký ZVRAT: Vinczeovcov zákaz nezastavil... Viktor ide do boja!
Veľký ZVRAT: Vinczeovcov zákaz nezastavil... Viktor ide do boja!
Prominenti
Útulňa Jozefa Maka v Malých Karpatoch
Útulňa Jozefa Maka v Malých Karpatoch
Správy

Domáce správy

Matúš Šutaj Eštok a
Šutaj Eštok dementuje tvrdenia o zneužívaní dávok zo strany utečencov z Ukrajiny
Domáce
FOTO Polícia obvinila 65-ročného muža:
Polícia obvinila 65-ročného muža: FOTO Doma mal nelegálne zbrane a strelivo
Domáce
Štastný nový rok? Ani
Štastný nový rok? Ani náhodou! PRIESKUM Slováci sú pesimisti: Neveríme, že bude dobre vo financiách ani politike
Domáce
ŤAŽKÝ OSUD mladého FARÁRA Mareka: Bojuje o život, ale poisťovňa liek nepreplatí. Skladať sa musia ľudia
ŤAŽKÝ OSUD mladého FARÁRA Mareka: Bojuje o život, ale poisťovňa liek nepreplatí. Skladať sa musia ľudia
Banská Bystrica

Zahraničné

Spor o Grónsko núti
Spor o Grónsko núti alianciu konať! Rutte diskutoval s Rubiom o bezpečnosti v Arktíde
Zahraničné
FOTO BRUTÁLNY útok! Tri psy
BRUTÁLNY útok! Tri psy dotrhali na smrť chlapca (†13) na bicykli: EMOTÍVNE spomienky matky a blízkych
Zahraničné
Edmundo González Urrutia
Venezuelský opozičník žiada uznanie svojho víťazstva v prezidentských voľbách
Zahraničné
Filip Turek
Turek podá žalobu na Petra Pavla: Chce ospravedlnenie za zdôvodnenie, prečo nemá byť ministrom
Zahraničné

Prominenti

KAUZA Vémola má DOHRU:
KAUZA Vémola má DOHRU: Polícia obvinila ďalších dvoch ľudí!
Zahraniční prominenti
Dorota Nvotová sa ozvala
Dorota Nvotová sa ozvala po mastektómii: Prvé slová!
Domáci prominenti
Smutná správa: Zomrela slovenská
Smutná správa: Zomrela slovenská spisovateľka... Známe sú aj detaily POHREBU
Domáci prominenti
Syn Jana Krausa obvinený
Syn Jana Krausa obvinený zo znásilnenia EX: KOLAPS pred ďalším súdom... FOTO z nemocnice!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Čím dlhší, tým lepší?
Čím dlhší, tým lepší? Vedci prišli s prekvapivým zistením: IDEÁLNY čas na radovánky je OVEĽA KRATŠÍ, než ste si mysleli!
Zaujímavosti
Čo sa stane, ak
Čo sa stane, ak zjete plesnivý chlieb? Toto
vysetrenie.sk
undefined
TIETO bizarné predmety uviazli v konečníku! Zubná kefka, vajce aj 61 centimetrový VIBRÁTOR: Celý zoznam šokuje
Zaujímavosti
Jedno z NAJŠPINAVŠÍCH miest
Jedno z NAJŠPINAVŠÍCH miest v lietadle: SEM si kabáty určite neodkladajte, tvrdí letuška! Varuje aj mikrobiológ
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Uľaví sa motoristom aj na Kysuciach? Ráž avizuje stavebný unikát a obrovské benefity výstavby! (foto)
Uľaví sa motoristom aj na Kysuciach? Ráž avizuje stavebný unikát a obrovské benefity výstavby! (foto)
Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!

Šport

VIDEO Mal po kom zdediť talent: Kuzminovej syn Jelisej dosiahol úžasný úspech
VIDEO Mal po kom zdediť talent: Kuzminovej syn Jelisej dosiahol úžasný úspech
Beh na lyžiach
Východniari neuhájili domáce prostredie, Slovan potiahli mladíci a je stále lídrom súťaže
Východniari neuhájili domáce prostredie, Slovan potiahli mladíci a je stále lídrom súťaže
Tipsport liga
Pred pár rokmi niečo nepredstaviteľné: Sto klobúkov dole, čo sa podarilo 41-ročnej Kuzminovej
Pred pár rokmi niečo nepredstaviteľné: Sto klobúkov dole, čo sa podarilo 41-ročnej Kuzminovej
ZOH 2026 Miláno Cortina
Lyžiarky ani nepustili na svah, organizátori museli urobiť nepopulárne rozhodnutie
Lyžiarky ani nepustili na svah, organizátori museli urobiť nepopulárne rozhodnutie
Lyžovanie

Auto-moto

TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
Klasické testy
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
Doprava
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava

Kariéra a motivácia

Ak toto cítite po návrate do práce, je čas na zmenu. Poznáte tieto signály?
Ak toto cítite po návrate do práce, je čas na zmenu. Poznáte tieto signály?
Práca a voľný čas
Týchto 5 otázok sa nikdy nepýtajte na pohovore
Týchto 5 otázok sa nikdy nepýtajte na pohovore
Pracovný pohovor
Stres v práci. Tento typ stresu si často zamieňame za normu
Stres v práci. Tento typ stresu si často zamieňame za normu
Prostredie práce
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Zlatisté, chrumkavé, dokonalé: Objavte s týmito 14 receptami tajomstvo najlepších fašiangových šišiek.
Zlatisté, chrumkavé, dokonalé: Objavte s týmito 14 receptami tajomstvo najlepších fašiangových šišiek.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Fit mrkvový krém aj pre vegetariánov, ktorý vás zasýti
Fit mrkvový krém aj pre vegetariánov, ktorý vás zasýti
Zeleninové polievky
Bombardino recept: Legenda z Álp, ktorá je hitom tejto zimy
Bombardino recept: Legenda z Álp, ktorá je hitom tejto zimy
Výber receptov

Technológie

Netflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňoch
Netflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňoch
Filmy a seriály
Medúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladali
Medúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladali
Veda a výskum
Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
Bezpečnosť
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Aplikácie a hry

Bývanie

Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť

Pre kutilov

Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Recepty
Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Recepty
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sklenaříková a Anthony Delon mieria na Bratislavský hrad
Lifestyle
Sklenaříková a Anthony Delon mieria na Bratislavský hrad
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
BRUTÁLNY útok! Tri psy
Zahraničné
BRUTÁLNY útok! Tri psy dotrhali na smrť chlapca (†13) na bicykli: EMOTÍVNE spomienky matky a blízkych
Katastrofálny začiatok roka: Veľkí
Zahraničné
Katastrofálny začiatok roka: Veľkí hráči sa rozhodli, už niet CESTY SPÄŤ a o prácu prídu desaťtisíce ľudí!
Policajti prehliadajú oblasť, kde
Zahraničné
Posun v prípade silvestrovskej tragédie vo Švajčiarsku: Spolumajiteľ baru skončil za mrežami!
Ruský premiér Michail Mišustin
Zahraničné
A je to jasné: Čo sa stane, keď Putin zomrie? TOTO bude jeho priamy nástupca, tvrdí expert

Ďalšie zo Zoznamu