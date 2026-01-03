MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj posiela odkaz Moskve! Ak Rusko odmietne mier, Ukrajina sa bude ďalej brániť

Sobota3. január 2026, meniny má Daniela, zajtra Drahoslav

KYJEV - Ukrajinské úrady kvôli bezpečnostnej situácii nariadili evakuáciu viac ako 3000 detí a ich rodičov zo 44 frontových obcí v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti. Na Telegrame to dnes oznámil minister pre regionálny rozvoj Oleksij Kuleba. Podľa agentúry AFP ruská armáda v minulom roku dosiahla najväčší postup vo svojom ťažení, s výnimkou prvého roka invázie. Situáciu sledujeme online.

21:45 Americký prezident Donald Trump v sobotu opäť vyjadril nespokojnosť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Uviedol to na tlačovej konferencii venovanej americkému zásahu vo Venezuele. Zopakoval, že spočiatku veril, že ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine bude jednoduché. Informuje o tom agentúra Reuters.

20:15 Ak Rusko zablokuje mierové rokovania, Ukrajina sa bude naďalej brániť, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po rokovaniach s poradcami pre národnú bezpečnosť spojeneckých krajín. Oznámil tiež, že by sa chcel najneskôr do konca januára opäť stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom, aby s ním prediskutoval mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine. Informovali o tom agentúry AFP a RBC-Ukraine.

18:00 Bezpečnostní poradcovia zastupujúci krajiny takzvanej koalície ochotných dnes v Kyjeve rokovali o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a tiež o povojnovej rekonštrukcii a obnove krajiny, ktorá sa bráni ruskej invázii. Na sieti X to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zenejskyj. Okrem plánovanej utorkovej schôdzky lídrov krajín podporujúcich Ukrajinu v Paríži sa podľa Zelenského chystajú tiež ďalšie rokovania, a to aj v Spojených štátoch.

16:00 Toto sú indikatívne odhady ruských bojových strát k 3. januáru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

14:37 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu navrhol na funkciu prvého vicepremiéra a ministra energetiky končiaceho šéfa rezortu obrany a bývalého predsedu vlády Denysa Šmyhaľa. Deň predtým oznámil, že vedenie ministerstva obrany ponúkol ministrovi pre digitálnu transformáciu Mychajlovi Fedorovovi. Zelenskyj o tom informoval na sociálnej sieti X.

14:17 Ukrajina bola v noci na sobotu vystavená útoku 95 útočných dronov vyslaných z územia Ruska. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zostreliť alebo vyradiť z boja 80 z nich. S odvolaním sa na zvodku ukrajinskej armády o tom informovala britská stanica BBC. Zvyšných 15 dronov zasiahlo svoje ciele v ôsmich lokalitách, pričom na ďalších dvoch miestach zaznamenali dopad trosiek zneškodnených dronov, uviedla ukrajinská armáda.

11:14 Pri ruských útokoch na Ukrajinu za posledný deň zahynulo najmenej 6 ľudí a 42 bolo zranených. Rusko v noci vypustilo na Ukrajinu 95 dronov, uviedlo ruské letectvo.

11:12 Bezpečnostní poradcovia zo štátov, ktoré sú v rámci aliancie NATO a Európy spojencami Ukrajiny, pricestovali v sobotu do Kyjeva na ďalšie rokovania o pláne na ukončenie vojny s Ruskom, informovala agentúra AFP.

07:48 Ruské ministerstvo vnútra opätovne vyhlásilo pátranie po zakladateľovi a veliteľovi Ruského dobrovoľníckeho zboru (RDK) Denisovi Kapustinovi, ktorého smrť nedávno zinscenovala ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) v snahe zabrániť údajnému pokusu o jeho zavraždenie ruskou tajnou službou. Informuje o tom správa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).

06:36 Novoročný prejav predsedu Poslaneckej snemovne ČR Tomia Okamuru vzbudzuje znepokojenie, vyhlásil v piatok prezident Petr Pavel. Plánuje o ňom rokovať na najbližšom stretnutí s premiérom Andrejom Babišom a ďalšími ústavnými činiteľmi. Vo svojom príhovore sa Okamura postavil proti poskytovaniu zbraní Ukrajine.

06:12 Ruský úder balistickými strelami na viacpodlažnú budovu v druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkove zabil malého chlapca a tri desiatky ľudí zranil. Vyplýva to z vyjadrení šéfa oblastnej správy Oleha Synehubova a starostu mesta Ihora Terechova. Agentúra Reuters informuje o dvoch zabitých. Ruské ministerstvo obrany útok na Charkov poprelo a tvrdí, že výbuch mohla spôsobiť detonácia uloženej munície.

06:10 Úrady podľa ukrajinského ministra od začiatku júna minulého roka evakuovali z frontových oblastí do bezpečnejších ukrajinských regiónov celkovo na 150-tisíc ľudí vrátane takmer 18-tisíc detí a viac ako 5000 ľudí s obmedzenou pohyblivosťou. Kuleba pripomenul pred niekoľkými dňami vyhlásenú nútenú evakuáciu 14 obcí v Černihivskej oblasti, ktorá leží pri hraniciach s Ruskom. Oblastný šéf Vjačeslav Čaus krok zdôvodnil potrebami armády a pretrvávajúcim ostreľovaním z ruskej strany. Úrady pomerne často informujú o ruských vzdušných útokoch v tomto regióne, kde sa na začiatku ruskej invázie odohrávali aj pozemné boje.

Agentúra AFP v súvislosti s Kulebovým oznámením podotkla, že ruské invázne jednotky v poslednom čase v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti postupujú. A pripomenula, že Rusko v posledných mesiacoch hlásilo dobytie ďalších obcí v oboch týchto regiónoch. Zároveň ruská invázna armáda pokračuje v ťažení na východe krajiny. Ukrajina sa bráni ruskej invázii už takmer štyri roky, pričom Moskva okupuje asi 20 percent jej územia. Ukrajinci v prvom roku vojny nápor nepriateľských vojsk čiastočne odrazili a niektoré svoje územia dobyli späť. Postup oboch strán následne spomalil. Podľa dnešných informácií AFP ale ruská armáda vlani dosiahla najväčší postup, s výnimkou prvého roka invázie.

Najväčší územný posun od roku 2022

Rusi v roku 2025 dobyli vyše 5600 kilometrov štvorcových, čo je 0,94 percenta ukrajinského územia, napísala agentúra s odvolaním sa na analýzu dát amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). To je viac ako v predchádzajúcich dvoch rokoch spolu, hoci je to výrazne menej, ako v roku 2022, keď Rusko dobylo vyše 60-tisíc kilometrov štvorcových ukrajinského územia, dodala. Pre porovnanie: rozloha Moravskosliezskeho kraja predstavuje približne 5430 kilometrov štvorcových. Rusko naopak vlani stratilo 125 kilometrov štvorcových v ukrajinskej Charkovskej oblasti a 55 kilometrov štvorcových v Dnepropetrovskej oblasti.

Americký prezident Donald Trump, ktorý sa vrátil do Bieleho domu vlani v januári, začal rozhovory s oboma stranami v snahe sprostredkovať ukončenie bojov. Zatiaľ sa mu však nepodarilo dosiahnuť zásadné ústupky od Kremľa, upozornila AFP. Podľa Kyjeva Rusko nemá záujem o mier a snaží sa sa sabotovať diplomatické snahy o ukončenie vojny s cieľom dobyť ďalšie ukrajinské územie.

