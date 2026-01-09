Turek podá žalobu na Petra Pavla: Chce ospravedlnenie za zdôvodnenie, prečo nemá byť ministrom

PRAHA - Poslanec a čestný prezident Motoristov Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti na prezidenta Petra Pavla, povedal dnes v podvečer novinárom v Kyjeve. Bude žiadať ospravedlnenie, pretože sa ho hlboko dotklo dnešné zdôvodnenie, prečo ho Pavel odmieta vymenovať za ministra životného prostredia. Turek opätovne vylúčil, že by Pavel mohol čeliť kompetenčnej žalobe premiéra Andreja Babiša (ANO), ktorá by mala objasniť, či môže navrhovaného člena vlády odmietnuť.
Pavel dnes v liste adresovanom Babišovi uviedol, že Turek opakovane preukazoval nedostatok rešpektu voči českému právnemu poriadku. Počet, intenzita a dlhodobý charakter tohto správania svedčí o tom, že v jeho prípade nejde o jednorazové excesy napríklad z mladickej nerozvážnosti, uviedol prezident. S Babišom je pripravený spolupracovať na doplnení vlády o zvyšného ministra, životné prostredie má zatiaľ na starosti šéf diplomacie Peter Macinka (Motoristi).
Chce ospravedlnenie
"Jeho zdôvodnenie sa ma hlboko dotýka, v najbližších dňoch podám žalobu na ochrau osobnosti a budem žiadať, aby sa mi prezident ospravedlnil," povedal Turek novinárom pri dnešnej návšteve Ukrajiny, na ktorej sprevádza Macinku. Vylúčil kompetenčnú žalobu aj to, že by Motoristi chceli nejako "vydierať" koaličných partnerov. "My sme išli do volieb, aby nepokračovala Fialová vláda," uviedol.
Turka chce ministrom životného prostredia 21 percent ľudí, zistil aktuálny prieskum agentúry STEM pre televíziu CNN Prima News. Podľa ďalších 21 percent opýtaných by mal zostať radovým poslancom, 36 percent je pre Turkov odchod z politiky. Vyjadriť sa nedokázalo 17 percent ľudí, päť percent Turka nepoznalo, vyplýva z prieskumu, ktorý CNN Prima News zverejnila dnes večer a v ktorom zodpovedalo takmer 1100 ľudí.
Dlhodobo čelí kritike
Turek dlhodobo čelí kritike okrem iného kvôli rasistickým a homofóbnym príspevkom na sociálnych sieťach. Za niektoré výroky sa ospravedlnil, u niektorých autorstvo popiera. Kontroverzia vzbudilo tiež jeho majetkové priznanie či informácie, podľa ktorých pred rokmi vyhrážal zamestnancovi saudskoarabskej ambasády.
Prezident v liste skonštatoval, že musí chrániť základné ústavné hodnoty vrátane odmietnutia totalitných a autoritárskych ideológií a svetonázorov. U Turka je rad okolností, ktoré hlavne vo svojom súhrne dôvodne spochybňujú jeho lojalitu voči základným hodnotám ústavného poriadku, myslí si. "Vo svojich rôznych vyjadreniach a rokovaniach opakovane adoroval, či aspoň bagatelizoval jeden z najhorších totalitných režimov 20. storočia, nacistické Nemecko," uviedol. Ďalšími výrokmi potom Turek vážne spochybňoval dôstojnosť a rovnosť žien a príslušníkov rôznych menšín, minimálne zľahčoval násilné činy z nenávisti, a to aj spáchané voči malým deťom, uviedol Pavel. Kandidát Motoristov tiež podľa neho opakovane preukazoval nedostatok rešpektu k predpisom, nešlo pritom o jednorazové excesy.