USA použili v útokoch na loď údajne pašujúcu drogy maskované lietadlo

WASHINGTON - Pentagón minulý rok v rámci svojho prvého útoku na loď podozrivú z pašovania drog v Karibiku zamaskoval svoje vojenské lietadlo tak, aby vyzeralo ako civilné. Pri útoku vtedy zahynulo 11 ľudí. V pondelok o tom informovali americké médiá, píšu agentúry DPA a AFP.
Munícia bola umiestnená vo vnútri trupu lietadla, a preto nebola viditeľná, informoval v pondelok denník New York Times s odvolaním sa na osoby oboznámené s touto záležitosťou. Predstieranie civilného statusu s cieľom oklamať nepriateľov však podľa bývalého právneho experta vzdušných síl USA Stevena J. Leppera porušuje medzinárodné právo a podľa noriem pre ozbrojené konflikty ide o vojnový zločin - tzv. zradu. Pri neskorších útokoch bola už použitá konvenčná vojenská technika vrátane dronov Reaper, uviedol denník.
O spomínanom útoku informoval americký prezident Donald Trump 2. septembra 2025 v príspevku na sociálnych sieťach, v ktorom uviedol, že terčom zásahu boli členovia zločineckej organizácie Tren de Aragua, „pôsobiacej pod (venezuelským prezidentom) Nicolásom Madurom, a zodpovednej za masové vraždy, pašovanie drog, obchodovanie s ľuďmi a násilné a teroristické činy“. Biely dom potvrdil, že americký admirál konajúci pod vedením ministra obrany Petea Hegsetha nariadil vojenskú operáciu „double-tap“ (dvojitý úder), pri ktorej bola loď zasiahnutá dvakrát.
„Dvaja preživší z prvého útoku sa neskôr objavili a mávali“ na maskované lietadlo. Armáda ich následne zabila v ďalšom útoku, informoval denník. Od septembra minulého roka bolo zabitých najmenej 107 ľudí v najmenej 30 útokoch, z toho 19 útokov sa odohralo vo východnom Pacifiku, šesť v Karibiku a päť na neznámych miestach. Právny základ pre útoky USA na tieto plavidlá zostáva sporný. Trumpova administratíva však tvrdí, že vedie ozbrojený konflikt s drogovými kartelmi.