Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

Tragédia počas pohrebu: Hádka na parkovisku sa skončila streľbou, hlásia dve obete

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: SITA/Rio Giancarlo/The Deseret News via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - V americkom meste Salt Lake City v štáte Utah došlo v stredu večer k streľbe, informovala tamojšia polícia. Incident sa odohral pred mormónskou kaplnkou a vyžiadal si dve obete. Šesť ďalších osôb utrpelo zranenia, píše televízia ABC News a agentúra AP.

Polícia dostala hlásenie o streľbe krátko po 19.30 h miestneho času (3.30 h SEČ) z kaplnky Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. V kaplnke sa v tom čase konal pohreb, na ktorom sa zúčastnili desiatky ľudí, keď na parkovisku vypukla hádka a zaznel výstrel.

Tragédia počas pohrebu: Hádka
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: SITA/Rio Giancarlo/The Deseret News via AP)

Vyšetrovatelia stále zisťujú, či išlo o jedného alebo viacerých páchateľov, a doposiaľ nikoho nezadržali. Hovorca polície v Salt Lake City Glen Mills potvrdil, že pátranie prebieha.

Tragédia počas pohrebu: Hádka
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: SITA/Rio Giancarlo/The Deseret News via AP)

Traja zo zranených ľudí sú v kritickom stave, ABC News však informácie o zdravotnom stave zvyšných zranených nezistila. Podľa AP sú všetky obete dospelé osoby.

Tragédia počas pohrebu: Hádka
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: SITA/Rio Giancarlo/The Deseret News via AP)

Po incidente sa na mieste nachádzalo asi 100 policajných vozidiel a nasadené boli aj vrtuľníky, dodáva agentúra.

Viac o téme: StreľbaSalt Lake CityObeteMormónska kaplnka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Agent ICE pri zásahu
Tragédia pri zásahu: Agent ICE zastrelil ženu v Minneapolise
Zahraničné
Sýrsky dočasný prezident Ahmad
Streľba v prezidentskom paláci? Sýria popiera, že prezident bol terčom útoku
Zahraničné
Premiér Nového Južného Walesu
Nový Južný Wales prijal nové zákony o zbraniach a zákaze protestov
Zahraničné
FOTO Policajné autá hliadkujú v
Šokujúce zistenie: FOTO Muž obvinený zo streľby v Sydney cvičil streľbu s otcom, nahral video
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Takáč v Bruseli o prioritách SR pre financovanie budúcej spoločnej agropolitiky
Takáč v Bruseli o prioritách SR pre financovanie budúcej spoločnej agropolitiky
Správy
Martin Šebestyán v Bruseli o podpore Česka pre obchodnú dohodu EÚ - Mercosur
Martin Šebestyán v Bruseli o podpore Česka pre obchodnú dohodu EÚ - Mercosur
Správy
Richard Takáč v Bruseli o podpore Slovenska pre obchodnú dohodu EÚ s Mercosur
Richard Takáč v Bruseli o podpore Slovenska pre obchodnú dohodu EÚ s Mercosur
Správy

Domáce správy

Dôchodkový vek v roku
Dôchodkový vek v roku 2026: TÍTO ľudia môžu ísť onedlho do penzie! Prehľadné TABUĽKY, ako ste na tom vy?
Domáce
NESTLÉ sťahuje z trhu
NESTLÉ sťahuje z trhu výrobky známej značky! Problémové sú viaceré druhy a šarže, obsahujú BAKTÉRIE
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
AKTUÁLNE KRVAVÝ ÚTOK pri Bratislave: Vyslali všetky záchranné zložky, hlásia TRAGICKÉ následky
AKTUÁLNE KRVAVÝ ÚTOK pri Bratislave: Vyslali všetky záchranné zložky, hlásia TRAGICKÉ následky
Bratislava

Zahraničné

FOTO Tragédia počas pohrebu: Hádka
Tragédia počas pohrebu: Hádka na parkovisku sa skončila streľbou, hlásia dve obete
Zahraničné
Prezident SR Peter
Babiš dnes navštívi Slovensko: Stretne sa s vrcholnými politikmi
Zahraničné
Donald Trump
Zásah s tragickým koncom: Podľa Trumpa konal agent ICE v Minneapolise v sebaobrane
Zahraničné
Diosdado Cabello
Pri útoku USA zahynulo celkovo 100 ľudí, uviedol venezuelský minister vnútra
Zahraničné

Prominenti

Patrick Swayze
SMUTNÁ správa: ZOMREL blízky človek Patricka Swayzeho (†57)... Kvôli alkoholizmu!
Zahraniční prominenti
Tieto celebrity dodajú Nvotovej
Tieto celebrity dodajú Nvotovej silu: Známi Slováci, ktorí si tiež vypočuli krutú diagnózu!
Domáci prominenti
BOJOVNÍČKA Nvotová: Pred rakovinou
BOJOVNÍČKA Nvotová: Pred rakovinou porazila iné VÁŽNE DIAGNÓZY... O život jej išlo viackrát!
Domáci prominenti
Eva Večerová
Slovenská herečka nemala šťastie v láske: O rozvod požiadala po 2 týždňoch!
Osobnosti

Zaujímavosti

Klimatická katastrofa sa blíži:
Klimatická katastrofa sa blíži: Ľadovce miznú rýchlejšie, než sme si mysleli! TENTO rok bude kritický
Zaujímavosti
Rosie Jean
Temná strana fetiš večierkov: Plus size modelka prezradila, čo sa tam NAOZAJ DEJE! Prečo opustila OnlyFans?
Zaujímavosti
Jačmeň v oku: Je
Jačmeň v oku: Je to naozaj iba estetický problém? Toto hovorí o vašom zdraví
vysetrenie.sk
Prišiel s bolesťou bedra,
Prišiel s bolesťou bedra, odišiel s HOROROVOU diagnózou: Lekár videl NAJŠIALENEJŠÍ röntgen svojej kariéry!
Zaujímavosti

Dobré správy

Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Kúpiť či počkať? Trh s bývaním sa vlani podľa NBS upokojil: Pozrite sa, čo sa deje s cenami bytov po zlacnení hypoték!
Kúpiť či počkať? Trh s bývaním sa vlani podľa NBS upokojil: Pozrite sa, čo sa deje s cenami bytov po zlacnení hypoték!

Varenie a recepty

Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Rady a tipy
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Rady a tipy

Šport

VIDEO Slafkovský potiahol Montreal k víťazstvu, Fehérváry s Washingtonom neuspel
VIDEO Slafkovský potiahol Montreal k víťazstvu, Fehérváry s Washingtonom neuspel
Zostrihy NHL
Réway naložil Ľuptákovi: Je to odpad človek, idem do USA! Hrajú tí, čo si to zaplatili
Réway naložil Ľuptákovi: Je to odpad človek, idem do USA! Hrajú tí, čo si to zaplatili
Tipsport liga
Dúbravka čelil streleckej kanonáde Manchestru United, hviezdy z Etihad aj do tretice zaváhali
Dúbravka čelil streleckej kanonáde Manchestru United, hviezdy z Etihad aj do tretice zaváhali
Premier League
Tréner Slovana po prehre v kľúčovom zápase: Budem priamy, možno pôjdem preč!
Tréner Slovana po prehre v kľúčovom zápase: Budem priamy, možno pôjdem preč!
Tipos SBL

Auto-moto

Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Motivácia a inšpirácia
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Rady, tipy a triky
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Práca a voľný čas
Ak chcete tento rok kariérne poskočiť, začnite jednou otázkou
Ak chcete tento rok kariérne poskočiť, začnite jednou otázkou
Motivácia a produktivita

Technológie

Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
Armádne technológie
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Bezpečnosť
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Správy
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Veda a výskum

Bývanie

Konečne útulné interiéry, farby a poctivá ľudská práca! Týchto 8 trendov bude podľa dizajnérov vládnuť v roku 2026
Konečne útulné interiéry, farby a poctivá ľudská práca! Týchto 8 trendov bude podľa dizajnérov vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie

Pre kutilov

Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pôsobia ako reklama na šťastie: Dcérka zmenila ich život od základov, no Petra Dubayová dokazuje, že materstvo môže herečke dodať ešte viac sily
Slovenské celebrity
Pôsobia ako reklama na šťastie: Dcérka zmenila ich život od základov, no Petra Dubayová dokazuje, že materstvo môže herečke dodať ešte viac sily
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dôchodkový vek v roku
Domáce
Dôchodkový vek v roku 2026: TÍTO ľudia môžu ísť onedlho do penzie! Prehľadné TABUĽKY, ako ste na tom vy?
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj otvorene: USA by mali ukázať, že majú nástroje aj na nátlak na Rusko!
Chvíle HRÔZY na svahu
Zahraničné
Chvíle HRÔZY na svahu v Taliansku: Slovenke zmizla dcéra (9)! Dramatické minúty na preplnenej zjazdovke
NESTLÉ sťahuje z trhu
Domáce
NESTLÉ sťahuje z trhu výrobky známej značky! Problémové sú viaceré druhy a šarže, obsahujú BAKTÉRIE

Ďalšie zo Zoznamu