Tragédia počas pohrebu: Hádka na parkovisku sa skončila streľbou, hlásia dve obete

WASHINGTON - V americkom meste Salt Lake City v štáte Utah došlo v stredu večer k streľbe, informovala tamojšia polícia. Incident sa odohral pred mormónskou kaplnkou a vyžiadal si dve obete. Šesť ďalších osôb utrpelo zranenia, píše televízia ABC News a agentúra AP.
Polícia dostala hlásenie o streľbe krátko po 19.30 h miestneho času (3.30 h SEČ) z kaplnky Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. V kaplnke sa v tom čase konal pohreb, na ktorom sa zúčastnili desiatky ľudí, keď na parkovisku vypukla hádka a zaznel výstrel.
Vyšetrovatelia stále zisťujú, či išlo o jedného alebo viacerých páchateľov, a doposiaľ nikoho nezadržali. Hovorca polície v Salt Lake City Glen Mills potvrdil, že pátranie prebieha.
Traja zo zranených ľudí sú v kritickom stave, ABC News však informácie o zdravotnom stave zvyšných zranených nezistila. Podľa AP sú všetky obete dospelé osoby.
Po incidente sa na mieste nachádzalo asi 100 policajných vozidiel a nasadené boli aj vrtuľníky, dodáva agentúra.