Nový Južný Wales prijal nové zákony o zbraniach a zákaze protestov

SYDNEY - Poslanci oboch komôr parlamentu najľudnatejšieho austrálskeho štátu Nový Južný Wales v stredu miestneho času schválili kontroverzný balík sprísnených zákonov o vlastníctve zbraní a rozšírení právomoci úradov, ktoré môžu až na tri mesiace zakázať protesty. Prijatím legislatívnych zmien reagujú na masovú streľbu na pláži v Sydney zo 14. decembra. Informuje o tom portál verejnoprávnej televízie ABC News.
Dvaja muži – otec a syn – zastrelili na pláži Bondi v Sydney počas oslavy židovského sviatku Chanuka 15 ľudí. Policajti na mieste činu zastrelili otca Sajida Akrama a zranili jeho syna Naveeda. Pri útoku sa podľa úradov zrejme inšpirovali teroristickou organizáciou Islamský štát. Naveeda Akrama minulý týždeň obvinili z 59 trestných činov vrátane 15 vrážd, 40 ublížení na zdraví s úmyslom zabiť a zo spáchania teroristického činu.
Nové pravidlá obmedzujú vlastníctvo zbraní
Nové pravidlá obmedzia počet zbraní vlastnených jednotlivcom na štyri, niektoré skupiny osôb, napríklad farmári, ich budú môcť mať desať. Získať zbrojný preukaz budú môcť len austrálski občania s výnimkou Novozélanďanov pracujúcich v poľnohospodárstve alebo v bezpečnostnej službe. Licenciu si budú musieť nechať obnoviť každé dva roky a každých päť ako doteraz a stratia možnosť odvolať sa proti jej odobratiu.
Zakáže sa tiež vystavovanie „teroristických symbolov“ vrátane vlajky Islamského štátu, ktorá sa našla v aute jedného z páchateľov. Polícia tiež dostane právomoc zakázať protesty až na tri mesiace. Policajný komisár bude môcť rozhodnúť, či túto právomoc využije a môže ju predlžovať v dvojtýždňových intervaloch.
Premiér Minns zdôrazňuje potrebu legislatívy
Premiér Nového Južného Walesu Chris Minns povedal, že toto opatrenie je potrebné na ochranu polície a zaistenie verejného poriadku po tragédii. „Prijatie tejto legislatívy je najlepšia vec, ktorú môžeme v krátkodobom horizonte urobiť pre bezpečnosť obyvateľov Nového Južného Walesu,“ vyhlásil Minns v rozprave v parlamente.
Tieto zmeny však narazili na odpor viacerých záujmových skupín vrátane Palestine Action Group a Jews Against the Occupation, ktoré chcú podať ústavnú námietku proti obmedzeniu protestov. Nie je celkom jasné, či potenciálny zákaz protestov sa týka iba pochodov, alebo aj statických zhromaždení. Premiér Minns v tejto súvislosti uviedol, že na zhromaždenia sa obmedzenie vzťahovať nebude, no polícia by ich mohla rozpustiť, ak by ich považovala za narušenie verejného poriadku.