Technokratický výbor pre Pásmo Gazy: Zúčastnené strany sa dohodli na jeho 15-člennom zložení

KÁHIRA - Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí v stredu vyhlásil, že všetky zainteresované strany „dosiahli konsenzus“ ohľadom zloženia 15-členného palestínskeho technokratického výboru, ktorý má spravovať povojnové Pásmo Gazy. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
Nasadenie výboru do Gazy
„Dúfame, že po dosiahnutí tejto dohody bude výbor čoskoro oznámený... a následne bude nasadený do Pásma Gazy, aby tam riadil každodenný život a základné služby,“ vyhlásil Abdalátí. Dodal, že Egypt je proti akémukoľvek rozdeleniu alebo oddeleniu Pásma Gazy od okupovaného Západného brehu Jordánu.
Plán Trumpa
Na základe 20-bodového mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy bude toto palestínske územie po vojne spravovať dočasný technokratický palestínsky výbor pod dohľadom a kontrolou Rady mieru. Oba „orgány“ by mali byť vytvorené v rámci druhej fázy plánu.
Zloženie technokratického výboru dosiaľ nie je oficiálne známe. Podľa viacerých zdrojov agentúry Reuters má byť jeho predsedom bývalý námestník ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alí Šaát. Radu mieru by mal viesť bývalý bulharský minister obrany a osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov.
Diplomatický zdroj agentúry Reuters tvrdí, že zloženie výboru zrejme zverejní Trumpova administratíva v stredu. Ďalšie informácie o Rade mieru by mali byť oznámené budúci týždeň počas konferencie Svetového ekonomického fóra (WEF) v švajčiarskom Davose.
Hnutie Hamas v nedeľu uviedlo, že rozpustí svoju súčasnú vládu v Pásme Gazy hneď po tom, ako kontrolu prevezme technokratický výbor v súlade s Trumpovým mierovým plánom.
Druhá fáza plánu
V druhej fáze plánu, v rámci ktorého platí od 10. októbra v Pásme Gazy krehké prímerie, sa má Izrael postupne stiahnuť z Pásma Gazy a Hamas má zložiť zbrane. V palestínskej enkláve budú zároveň nasadené medzinárodné stabilizačné jednotky. Dohľad nad tým a aj nad povojnovou obnovu bude mať Rada mieru.