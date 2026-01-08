Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

MIMORIADNY ONLINE Rakety zasiahli Kryvyj Rih: Desiatky zranených! Ukrajina popiera pád Andrijivky

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP)
TASR, ČTK

KYJEV - Spojené štáty by mali zintenzívniť svoj tlak na Rusko napríklad aj „vykonaním operácie“ podobnej tej, ktorú špeciálne jednotky USA podnikli nedávno vo Venezuele. Vyhlásil to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj citovaný agentúrou AFP. Situáciu sledujeme online.

19:06 Najnovšie správy z vojny na Ukrajine: Pri balistickom raketovom útoku na Kryvyj Rih utrpelo zranenia najmenej 13 ľudí.

17:25 Ukrajina popiera, že by Rusko dobylo obec Andrijivka v Sumskej oblasti, napriek správe monitorovacej skupiny DeepState. Monitorovacia skupina DeepState v stredu 7. januára večer uviedla, že Andrijivka sa opäť dostala pod ruskú kontrolu.

16:50 Štyroch ľudí dnes zabila ruská invázna armáda pri útokoch na Chersonskú oblasť a regionálnu metropolu Cherson. S odvolaním sa na oblastnú prokuratúru a šéfa regionálnej správy Oleksandra Prokudina to napísal server Ukrajinska pravda. Pri dvoch rôznych útokoch boli podľa webu aj štyria ľudia zranení.

15:10 Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) opakovane vyhlásil, že SR sa nebude zúčastňovať na ďalšej vojnovej pôžičke Ukrajine. Chce však s Ukrajinou udržiavať vzájomne výhodné bilaterálne vzťahy. Avizoval napríklad, že sa plánuje ďalšie spoločné rokovanie vlád. Malo by sa konať na území Ukrajiny. Vyplýva to z vyjadrenia Fica na štvrtkovej tlačovej konferencii k novinárskej otázke o tohtotýždňovom samite tzv. koalície ochotných.

14:15 Návrh bezpečnostných záruk Ukrajiny-USA je pripravený na finalizáciu s Trumpom, hovorí Zelenskyj.

13:12 Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok zopakovalo, že prípadné zahraničné jednotky na Ukrajine by predstavovali legitímny cieľ ruskej armády. Informuje o tom agentúra AFP a denník The Guardian. „Všetky takéto jednotky a zariadenia budú považované za legitímne vojenské ciele pre ruské ozbrojené sily. Tieto varovania boli opakovane vydané na najvyšších úrovniach a zostávajú platné,“ vyhlásila hovorkyňa ruského ministerstva Marija Zacharovová.

11:34 „Takéto útoky na energetický sektor a infraštruktúru, ktoré v zime pripravujú ľudí o elektrinu a kúrenie, nemajú absolútne žiadne vojenské opodstatnenie. Ide o vojnu Ruska vedenú konkrétne proti nášmu ľudu, proti životu na Ukrajine - o pokus zničiť Ukrajinu,“ napísal na sociálnej sieti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že s partnermi pracujú na primeranej reakcii.

10:29 V ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti zostal po ruských útokoch na kritickú infraštruktúru bez vody a kúrenia viac ako milión ľudí. Vyhlásil to vo štvrtok ukrajinský vicepremiér pre obnovu Olexij Kuleba. Informuje o tom agentúra Reuters a AFP. „V Dnepropetrovskej oblasti pokračujú opravárske práce s cieľom obnoviť dodávky tepla a vody pre viac ako milión odberateľov,“ napísal na sociálnych sieťach Kuleba s tým, že útoky poškodili infraštruktúru i v Záporožskej oblasti.

9:36 Americký Senát by mohol už budúci týždeň hlasovať o nových sankciách s cieľom vyvinúť tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu s Ukrajinou. Po stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom to v stredu povedal senátor Lindsey Graham, informuje o tom server Politico. Graham označil schôdzku s Trumpom za veľmi produktívnu s tým, že prezident odobril návrh zákona o sankciách voči Rusku podporovaný kongresmanmi z Demokratickej i Republikánskej strany. Predstaviteľ Bieleho domu to potvrdil.

9:30 Takmer polovica Poliakov sa obáva vypuknutia vojny s Ruskom, zatiaľ čo 42 percent takúto možnosť nepripúšťa. Poliaci tiež očakávajú pokračovanie ruských sabotáží. Vyplýva to z prieskumu agentúry IPSOS pre Rádio ZET zverejneného vo štvrtok, informuje o tom agentúra PAP.

9:12 Fiona Hillová, bývalá poradkyňa amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Rusko a Európu, uviedla, že v roku 2019 ruskí predstavitelia neformálne navrhli Washingtonu dohodu: Spojené štáty by dostali voľnú ruku vo Venezuele, zatiaľ čo Moskva by mohla robiť „čo chce“ na Ukrajine, informuje The Kyiv Independent.

9:10 Kľúčový ruský terminál vyviezol v roku 2025 do Európy LNG v hodnote 8,4 miliardy dolárov, zistil dozorný orgán. Hlavný ruský terminál na vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) Yamal LNG vyviezol v roku 2025 na európske trhy LNG v celkovej hodnote 7,2 miliardy eur (8,4 miliardy USD), ako uvádza nemecká environmentálna mimovládna organizácia Urgewald vo svojej správe zverejnenej 8. januára.

6:22 Rozsiahly ruský dronový útok spôsobil výpadok elektrickej energie v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Tisíce ľudí tak zostali v stredu večer v mrazivých teplotách bez elektriny či kúrenia, uviedla štátna energetická spoločnosť Ukrenergo. Píše o tom agentúra AFP. „Nepriateľ uskutočnil masívny dronový útok na energetickú infraštruktúru vo viacerých regiónoch,“ informovala spoločnosť Ukrenergo v noci na stredu. „V dôsledku toho väčšina spotrebiteľov v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti zostala bez elektrickej energie,“ dodal prevádzkovateľ.

Podľa Zelenského táto operácia zameraná na venezuelského vodcu Nicolása Madura ukázala, že „Washington má moc ovplyvňovať Moskvu, ak to naozaj chce“. Zelenskyj sa domnieva, že napríklad zvrhnutie čečenského vodcu Ramzana Kadyrova by ruského prezidenta Vladimira Putina prinútilo, aby si „dvakrát rozmyslel“, či chce pokračovať vo vojne rozpútanej voči Ukrajine. AFP pripomenula, že niekoľko hodín po americkej operácii na Madurovo zadržanie Zelenskyj žartoval, že cieľom takejto akcie by mal byť aj samotný Putin. „Ak takto možno zaobchádzať s diktátormi, potom Spojené štáty vedia, čo majú robiť ďalej,“ povedal ukrajinský líder narážajúc na Putina.

Kadyrov, ktorý je vodcom Čečenskej republiky s prevažne moslimským obyvateľstvom od roku 2007, je jedným z najväčších Putinových podporovateľov: hneď v prvej fáze vojny vyslal na Ukrajinu tisíce čečenských vojakov a opakovane podporil radikálov v Moskve, ktorí vo vojne na Ukrajine žiadali využitie tých najextrémnejších možností vrátane jadrového úderu. Ukrajina, ktorá už takmer štyri roky bojuje proti ruskej invázii, už dávnejšie tvrdí, že jej partneri vrátane USA nevyvíjajú dostatočný tlak na Kremeľ, aby vojnu ukončil. Zadržanie Madura a jeho manželky a ich prepravenie do USA, kde budú čeliť súdnemu procesu, šokovalo spojencov Washingtonu a vyvolalo odsúdenie zo strany Moskvy, ktorá je dlhoročným spojencom Venezuely.

