MIMORIADNY ONLINE Šok po útokoch na Kyjev: Mesto je bez kúrenia, OSN zvoláva mimoriadne zasadnutie!

KYJEV/NEW YORK - Kvôli najnovším masívnym ruským leteckým útokom na Kyjev, ktoré mesto čiastočne pripravili o vykurovanie, sa v pondelok mimoriadne zíde Bezpečnostná rada OSN. Podľa agentúry AFP to vyplýva z upraveného programu Rady zverejnenom v piatok večer. Rada sa zíde na žiadosť Ukrajiny čeliacej takmer štyri roky ruskej agresii.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:32 Generálny tajomník OSN António Guterres odsúdil ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru, v piatok to uviedol jeho hovorca Stéphane Dujarric po tom, ako útoky Moskvy spôsobili na Ukrajine masové výpadky kúrenia. Informuje o tom agentúra AFP. „Tieto útoky si vyžiadali mnoho civilných obetí a pripravili milióny Ukrajincov o základné služby vrátane elektrickej energie, kúrenia a vody v čase akútnej humanitárnej núdze,“ povedal Dujarric.
6:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Rusko chce svojimi útokmi ochromiť ukrajinské mestá. Rusi podľa neho využívajú chladné počasie a snažia sa zasiahnuť čo najviac ukrajinských energetických zariadení. Informuje o tom agentúra DPA a príspevku Zelenského na sociálnej sieti X. „Hlavnou ruskou taktikou je snaha úplne ochromiť mestá,“ povedal Zelenskyj vo svojom videopríhovore zverejnenom na sociálnych sieťach. Ruské útoky podľa neho ukazujú, že Moskvu nezaujíma diplomacia ani úsilie Spojených štátov o dosiahnutie mieru.
6:00 "Rusko dosiahlo svojimi útokmi na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru na Ukrajine novú a otrasnú úroveň vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti," napísal podľa AFP v žiadosti o zvolanie zasadnutia ukrajinský veľvyslanec pri OSN Andrij Melnyk. Jeho žiadosť podľa zdrojov agentúry podporilo šesť z 15 členov Bezpečnostnej rady (Francúzsko, Británia, Lotyšsko, Dánsko, Grécko a Libéria).
Po ruských náletoch v noci zo štvrtka na piatok zostala polovica kyjevských obytných budov bez kúrenia. Starosta ukrajinskej metropoly obyvateľov vyzval, aby mesto dočasne opustili. Počas tejto poslednej noci bombardovania bola na západnej Ukrajine už druhýkrát od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie vo februári 2022 použitá ruská balistická raketa najnovšej generácie Orešnik.