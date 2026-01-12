Smutná správa! Vo veku 94 rokov zomrel slovenský muzikológ

BRATISLAVA - Vo veku 94 rokov zomrel 10. januára slovenský muzikológ Oskár Elschek. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR na svojom webe. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa Elschek zameriaval na výskum slovenskej ľudovej hudby, systematickú hudobnú vedu, etnomuzikológiu a hudobnú organológiu.
„Elschek absolvoval štúdium hudobnej vedy a estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v roku 1954. Väčšinu svojho profesionálneho života (1954 až 2005) pôsobil v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, kde bol dlhoročným vedúcim etnomuzikologického oddelenia a v rokoch 1990 až 1997 aj jeho riaditeľom,“ priblížil rezort.
Mimoriadny význam malo podľa slov rezortu jeho pôsobenie pri projekte Fujara, ktorý vyvrcholil zápisom fujary do Zoznamu majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2005. „Popri vedeckej práci sa intenzívne venoval pedagogickej činnosti. Prednášal na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde v rokoch 1989 až 1997 viedol Katedru hudobnej vedy, ako aj na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Prednáškové pobyty absolvoval v Maďarsku, Rakúsku a Nemecku,“ dodalo MK.
Bol aj zakladateľom viacerých významných odborných časopisov
Elschek bol aj zakladateľom a editorom viacerých významných odborných časopisov a zborníkov či spoluautorom kľúčových publikácií o slovenskej ľudovej hudbe a hudobných nástrojoch. Pôsobil aj v medzinárodných odborných štruktúrach vrátane funkcie viceprezidenta Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu pri UNESCO. Viedol viaceré významné výskumné projekty doma i v zahraničí. Za svoje celoživotné dielo získal viaceré významné ocenenia, medzi nimi Herderovu cenu, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, Cenu ministra kultúry SR a Cenu Andreja Kmeťa za mimoriadny celoživotný prínos k rozvoju slovenskej muzikológie.