Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

Pri útoku USA zahynulo celkovo 100 ľudí, uviedol venezuelský minister vnútra

Diosdado Cabello
Diosdado Cabello (Zdroj: SITA/AP Photo/Ariana Cubillos)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

CARACAS - Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello v stredu neskoro večer vyhlásil, že pri víkendovom útoku Spojených štátov zahynulo najmenej 100 ľudí. Jeho oznámenie tak prišlo len deň po tom, čo Caracas potvrdil, že pri incidente zahynulo aj 23 venezuelských vojakov. Upozornili na to agentúry AFP a Reuters.

„Zatiaľ – a zdôrazňujem, zatiaľ, – je 100 mŕtvych a podobný počet zranených. Útok na našu krajinu bol strašný,“ vyhlásil Cabello v štátnej televízii. Spojené štáty vykonali v noci na sobotu vo Venezuele špeciálnu vojenskú operáciu, počas ktorej americké jednotky zadržali a vyviezli z vlasti tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Venezuelský minister vnútra v stredu potvrdil, že Maduro utrpel pri útoku zranenie nohy a jeho manželka zranenie hlavy, no obaja „sa zotavujú“.

Cabello vo svojom prejave v súvislosti s víkendovým incidentom zároveň pochválil jeho krajinu a označil ju za „odvážnu“. Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v utorok vyhlásila sedemdňový smútok za spomínaných vojakov, ktorí počas americkej operácie zahynuli. Operácia si vyžiadala aj životy 32 kubánskych vojakov, ktorých mená v utorok zverejnila kubánska vláda a vyhlásila za nich dvojdňový smútok.

Viac o téme: USAVenezuelaObeteÚtok
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Forest wildfire at night
Argentína v dôsledku lesných požiarov v Patagónii evakuovala tisíce turistov
Zahraničné
FOTO Americký minister zahraničných vecí
Rubio potvrdil schôdzku s predstaviteľmi Grónska a Dánska na budúci týždeň
Zahraničné
Bývalá poradkyňa prezidenta USA
Šokujúce tvrdenie denníka: Rusko ponúklo USA Venezuelu za voľnú ruku na Ukrajine!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Grónsko má byť prioritou
Grónsko má byť prioritou USA! Na stole je aj možnosť použitia armády: Rubio potvrdil záujem o kúpu ostrova
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Richard Takáč v Bruseli o podpore Slovenska pre obchodnú dohodu EÚ s Mercosur
Richard Takáč v Bruseli o podpore Slovenska pre obchodnú dohodu EÚ s Mercosur
Správy
Ukážka z novej šou STVR - Na správnej ceste
Ukážka z novej šou STVR - Na správnej ceste
Prominenti
Stašák LETEL z Košíc do Bratislavy, vlakom ísť nechce: Čo je zadarmo, to je na FIGU!
Stašák LETEL z Košíc do Bratislavy, vlakom ísť nechce: Čo je zadarmo, to je na FIGU!
Prominenti

Domáce správy

Dôchodkový vek v roku
Dôchodkový vek v roku 2026: TÍTO ľudia môžu ísť onedlho do penzie! Prehľadné TABUĽKY, ako ste na tom vy?
Domáce
NESTLÉ sťahuje z trhu
NESTLÉ sťahuje z trhu výrobky známej značky! Problémové sú viaceré druhy a šarže, obsahujú BAKTÉRIE
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
AKTUÁLNE KRVAVÝ ÚTOK pri Bratislave: Vyslali všetky záchranné zložky, hlásia TRAGICKÉ následky
AKTUÁLNE KRVAVÝ ÚTOK pri Bratislave: Vyslali všetky záchranné zložky, hlásia TRAGICKÉ následky
Bratislava

Zahraničné

Donald Trump
Zásah s tragickým koncom: Podľa Trumpa konal agent ICE v Minneapolise v sebaobrane
Zahraničné
Diosdado Cabello
Pri útoku USA zahynulo celkovo 100 ľudí, uviedol venezuelský minister vnútra
Zahraničné
Donald Trump
Trump pritvrdzuje: Rozhodol o vystúpení USA z ďalších 66 medzinárodných organizácií
Zahraničné
Kambodža zadržala čínskeho podnikateľa
Kambodža zadržala čínskeho podnikateľa obvineného z podvodov a vydala ho Číne
Zahraničné

Prominenti

Tieto celebrity dodajú Nvotovej
Tieto celebrity dodajú Nvotovej silu: Známi Slováci, ktorí si tiež vypočuli krutú diagnózu!
Domáci prominenti
BOJOVNÍČKA Nvotová: Pred rakovinou
BOJOVNÍČKA Nvotová: Pred rakovinou porazila iné VÁŽNE DIAGNÓZY... O život jej išlo viackrát!
Domáci prominenti
Eva Večerová
Slovenská herečka nemala šťastie v láske: O rozvod požiadala po 2 týždňoch!
Osobnosti
Kuchařová odhodila všetky zábrany:
Kuchařová odhodila všetky zábrany: Pri otužovaní bola kompletne NAHÁ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Klimatická katastrofa sa blíži:
Klimatická katastrofa sa blíži: Ľadovce miznú rýchlejšie, než sme si mysleli! TENTO rok bude kritický
Zaujímavosti
Rosie Jean
Temná strana fetiš večierkov: Plus size modelka prezradila, čo sa tam NAOZAJ DEJE! Prečo opustila OnlyFans?
Zaujímavosti
Jačmeň v oku: Je
Jačmeň v oku: Je to naozaj iba estetický problém? Toto hovorí o vašom zdraví
vysetrenie.sk
Prišiel s bolesťou bedra,
Prišiel s bolesťou bedra, odišiel s HOROROVOU diagnózou: Lekár videl NAJŠIALENEJŠÍ röntgen svojej kariéry!
Zaujímavosti

Dobré správy

Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Kúpiť či počkať? Trh s bývaním sa vlani podľa NBS upokojil: Pozrite sa, čo sa deje s cenami bytov po zlacnení hypoték!
Kúpiť či počkať? Trh s bývaním sa vlani podľa NBS upokojil: Pozrite sa, čo sa deje s cenami bytov po zlacnení hypoték!

Varenie a recepty

Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Rady a tipy
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Rady a tipy

Šport

Bude pokračovať fantastická forma Juraja Slafkovského? Online zo zápasu Montreal – Calgary
Bude pokračovať fantastická forma Juraja Slafkovského? Online zo zápasu Montreal – Calgary
Juraj Slafkovský
Réway naložil Ľuptákovi: Je to odpad človek, idem do USA! Hrajú tí, čo si to zaplatili
Réway naložil Ľuptákovi: Je to odpad človek, idem do USA! Hrajú tí, čo si to zaplatili
Tipsport liga
Dúbravka čelil streleckej kanonáde Manchestru United, hviezdy z Etihad aj do tretice zaváhali
Dúbravka čelil streleckej kanonáde Manchestru United, hviezdy z Etihad aj do tretice zaváhali
Premier League
Tréner Slovana po prehre v kľúčovom zápase: Budem priamy, možno pôjdem preč!
Tréner Slovana po prehre v kľúčovom zápase: Budem priamy, možno pôjdem preč!
Tipos SBL

Auto-moto

Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Rady, tipy a triky
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Práca a voľný čas
Ak chcete tento rok kariérne poskočiť, začnite jednou otázkou
Ak chcete tento rok kariérne poskočiť, začnite jednou otázkou
Motivácia a produktivita
Ako sa vyhnúť kariérnej stagnácii, keď všetci okolo vás stagnujú?
Ako sa vyhnúť kariérnej stagnácii, keď všetci okolo vás stagnujú?
Kariérny rast

Technológie

Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
Armádne technológie
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Bezpečnosť
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Správy
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Veda a výskum

Bývanie

Konečne útulné interiéry, farby a poctivá ľudská práca! Týchto 8 trendov bude podľa dizajnérov vládnuť v roku 2026
Konečne útulné interiéry, farby a poctivá ľudská práca! Týchto 8 trendov bude podľa dizajnérov vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie

Pre kutilov

Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Krátke ranné rituály, ktoré naštartujú metabolizmus lepšie než káva
Zábava
Krátke ranné rituály, ktoré naštartujú metabolizmus lepšie než káva
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dôchodkový vek v roku
Domáce
Dôchodkový vek v roku 2026: TÍTO ľudia môžu ísť onedlho do penzie! Prehľadné TABUĽKY, ako ste na tom vy?
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj otvorene: USA by mali ukázať, že majú nástroje aj na nátlak na Rusko!
Chvíle HRÔZY na svahu
Zahraničné
Chvíle HRÔZY na svahu v Taliansku: Slovenke zmizla dcéra (9)! Dramatické minúty na preplnenej zjazdovke
NESTLÉ sťahuje z trhu
Domáce
NESTLÉ sťahuje z trhu výrobky známej značky! Problémové sú viaceré druhy a šarže, obsahujú BAKTÉRIE

Ďalšie zo Zoznamu