DRÁMA na futbalovom zápase: Nájomný vrah plánoval ZABIŤ jedného z hráčov súpera! TOTO ho odhalilo

ŠTOKHOLM – Švédskom otriasol prípad, keď bol na futbalový zápas poslaný malý chlapec, aby zabil jedného z hráčov súpera. Keďže mal za to dostať zaplatené, išlo o skutočného nájomného vraha. Plánovaná vražda sa ale našťastie neodohrala. Celú akciu prekazil jeden nečakaný moment.
Nejde o vtip ani žiadny scenár z akčného filmu. Švédski kriminalisti skutočne riešili prípad, pri ktorom sa podlamujú kolená. Len 12-ročný chlapec bol vyslaný na futbalový zápas, aby tam zabil jedného z hráčov súpera. Komunikáciu s objednávateľom vraždy zverejnila polícia na sociálnych sieťach. Bola k tomu priložená a j snímka skutočnej strelnej zbrane, ktorá mala všetko dokonať.
Za splnenie tejto ohavnej úlohy mal chlapec dostať pol milióna švédskych korún (46 640 eur). "Dvanásťročný chlapec prišiel na ligový zápas so zbraňou a jedinou úlohou, a síce, zastreliť hráča hostí s číslom 20," píše Aftonbladet. Vražda bola naplánovaná ešte minulý rok v lete počas zápasu nižšej švédskej ligy v Štokholme.
Objednávatelia
Dva dni pred začiatkom zápasu sa chlapec stretol so staršími mladíkmi, ktorí mu zaobstarali zbraň s ostrými nábojmi a nevystopovateľný mobilný telefón. Chlapec prišiel na zápas, no jeho cieľ sa tam napokon neobjavil. Bol na to jeden prostý dôvod, hráč hostí, ktorý nosí drese číslo 20 pre zranenie nenastúpil.
Policajtov napokon po pár dňoch od zápasu zalarmovala chlapcova matka, ktorá mu prehľadala mobilný telefón a niektoré správy ju zaskočili. V tejto desivej kauze plánovanej vraždy boli v doterajšom priebehu odsúdení 4 osoby. Za plánovanie vraždy a zlákanie malého chlapca na jej uskutočnenie dostali mladíci (19 a 25) nepodmienečný trest sedem rokov za mrežami.
Vyšetrovanie odhalilo možný motív vraždy. Futbalista, ktorý bol označený za terč, má byť členom zločineckej skupiny a objednávatelia patria do druhého znepriateleného gangu.