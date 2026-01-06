Zima paralyzovala dopravu v Európe: Hlásia zrušené lety aj úplné pozastavenie vlakovej dopravy

AMSTERDAM - Teploty pod bodom mrazu a sneženie narušili v utorok dopravu vo viacerých západoeurópskych štátoch. V Holandsku zrušili stovky letov a v ranných hodinách úplne pozastavili vlakovú dopravu. Pri dopravných nehodách na francúzskych cestách zahynulo päť ľudí. Informuje o tom agentúra Reuters.
Odstavenie holandských železníc ráno spôsobil výpadok informačných technológií. Prevádzku obnovili po 9.00 h. Problémy však aj neskôr pretrvávali najmä v okolí Amsterdamu. Rýchlovlaky Eurostar z Paríža do holandského hlavného mesta boli buď úplne odrieknuté alebo do cieľa dorazili s výrazným omeškaním. Amsterdamské letisko Schipol zrušilo viac ako 400 letov.
Na západe a severe Francúzska bolo zatvorených šesť malých letísk, ale dve hlavné parížske letiská počasie neovplyvnilo. Minister dopravy Philippe Tabarot pre riziko vzniku poľadovice vyzval ľudí, aby sa čo najmenej pohybovali po cestách a pracovali z domu. Silné sneženie a dážď zasiahli aj západný Balkán, kde viaceré oblasti postihli povodne a výpadky prúdu. V Sarajeve zahynula jedna žena po tom, čo sa na ňu pod váhou mokrého snehu zrútil strom.