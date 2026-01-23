Sarajevo trpí extrémnym znečistením ovzdušia! Úrady vydali výstrahu

SARAJEVO - Bosnianska metropola Sarajevo má v piatok už druhý deň po sebe najhoršiu kvalitu ovzdušia spomedzi všetkých veľkých miest na svete. Úrady v súvislosti s tým vydali pre obyvateľstvo výstrahu, informovala agentúra AFP.
Prípady výrazného zhoršenia znečistenia ovzdušia sú v tomto takmer 400-tisícovom meste bežné, najmä počas teplotných inverzií, keď sa nad studeným vzduchom vytvorí vrstva teplého vzduchu a zachytáva smog. Hlavným zdrojom emisií je vykurovanie domov drevom a uhlím, situáciu zhoršujú aj vozidlá s vysokými emisiami. Podľa švajčiarskej spoločnosti IQAir dosiahla v piatok koncentrácia PM2,5 – karcinogénnych mikročastíc schopných preniknúť do krvného obehu – takmer 300 mikrogramov na meter kubický, čo výrazne prekračuje denný limit odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).
Úroveň znečistenia zostala nebezpečná
Hoci sa index kvality ovzdušia do piatkového popoludnia zlepšil, úroveň znečistenia zostala „nebezpečná,“ doplnila AFP. Podľa Európskej environmentálnej agentúry má Bosna jeden z najvyšších podielov predčasných úmrtí v Európe spôsobených jemnými prachovými časticami – v roku 2023 išlo o 199 úmrtí na 100.000 obyvateľov.