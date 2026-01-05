Dočasná prezidentka Venezuely: Delcy Rodríguezová zložila prísahu po zadržaní Madura

CARACAS - Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová v pondelok zložila prísahu ako dočasná prezidentka. Tento úrad prevzala po tom, čo prezidenta Nicolása Madura v noci na sobotu zadržali americké špeciálne jednotky a odviezli ho z vlasti. Informujú o tom svetové médiá.
Zloženie prísahy
Rodríguezová zložila prísahu v sídle parlamentu, Národného zhromaždenia, do rúk svojho brata Jorgeho, ktorého predtým znovu zvolili za jeho predsedu. Vo svojom príhovore poslancom povedala, že tak koná „v mene všetkých Venezuelčanov“.
„Prichádzam so zármutkom nad utrpením, ktoré venezuelskému ľudu spôsobila nelegitímna vojenská agresia proti našej vlasti,“ povedala Rodríguezová. „Prichádzam so zármutkom nad únosom dvoch hrdinov,“ pokračovala s odkazom na Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú, ktorých zajali americké jednotky počas operácie v Caracase.
Výzva k spolupráci
Päťdesiatšesťročná dočasná prezidentka vyzvala Spojené štáty na spoluprácu s Venezuelou, no uviedla, že krajina si zachová svoje právo na „mier, rozvoj, suverenitu a budúcnosť,“ uviedla televízia Sky News.
Venezuela nebude kolóniou
Rodríguezová v sobotu večer vyhlásila, že Venezuela nikdy nebude kolóniou žiadnej krajiny a zopakovala tiež svoju výzvu, aby USA prepustili zadržaného Madura a jeho manželku. Madura zároveň označila za „jedinú“ hlavu štátu.
Venezuelský najvyšší súd následne v sobotu nariadil, aby viceprezidentka Rodríguezová dočasne prevzala prezidentský úrad a prevzala Madurove právomoci. Madura však súd nevyhlásil za trvalo neprítomného. V takom prípade by museli byť do 30 dní vypísané nové voľby hlavy štátu.
V pondelok sa funkcie ujalo aj 283 poslancov jednokomorového parlamentu, zvolených v máji minulého roka. Podľa agentúry Reuters je len malý počet z nich možné považovať za opozíciu. Väčšina opozície totiž minuloročné voľby bojkotovala. Jedinou poslankyňou, ktorá sa nezúčastnila na prvom zasadnutí parlamentu, bola Madurova manželka Cilia.