Kolumbijský prezident Petro sa stretne s Trumpom 3. februára

Kolumbijský prezident Gustavo Petro.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro. (Zdroj: SITA/AP/Esteban Vega)
TASR

BOGOTA - Kolumbijský prezident Gustavo Petro v stredu oznámil, že sa s jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom stretne 3. februára, aby prediskutovali diplomatické napätie a vojenské kroky Washingtonu v Latinskej Amerike. Informuje o tom agentúra AFP.

„Uvidíme, aké budú výsledky tejto schôdzky,“ uviedol Petro počas stretnutia so svojimi ministrami.

Trump pozval Petra na oficiálnu návštevu

Lídri spolu po prvýkrát telefonovali minulý týždeň v stredu a počas rozhovoru Trump pozval Petra na oficiálnu návštevu. Americký prezident následne v piatok oznámil, že jeho kolumbijský náprotivok vo februári zavíta do Bieleho domu. Vo svojom vyhlásení zároveň zdôraznil nutnosť eliminovať pašovanie drog na územie Spojených štátov. AFP uvádza, že vzťahy medzi lídrami sa od Trumpovho opätovného nástupu do funkcie prezidenta USA vlani v januári zhoršili.

Kolumbia otvorene kritizovala vojenské kroky Spojených štátov proti lodiam, ktoré v Karibiku a Tichom oceáne údajne pašovali drogy. Útoky Washingtonu na tieto lode si vyžiadali desiatky obetí. Petro tiež kritizoval Trumpove protiimigračné opatrenia a rozsiahle deportácie prisťahovalcov.

Obvinenie z účasti na pašovaní drog

Trumpova administratíva Petra obviňuje z účasti na pašovaní drog, no žiadne dôkazy k týmto tvrdeniam nikdy neposkytla. Na kolumbijského prezidenta a jeho rodinu podľa AFP uvalila finančné sankcie. Bogote sa tiež vyhrážala vojenským zásahom.

