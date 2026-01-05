Pondelok5. január 2026, meniny má Andrea, Artur, zajtra Antónia

Petro odpovedá Trumpovi: Kolumbia je pripravená brániť sa aj so zbraňou v ruke

Kolumbijský prezident Gustavo Petro.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro. (Zdroj: TASR/AP/Esteban Vega)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BOGOTA - Kolumbijský prezident Gustavo Petro v pondelok vyhlásil, že je pripravený chopiť sa zbrane. Vyhlásil to v reakcii na hrozby šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, ktorý pohrozil vojenskou intervenciou USA v Kolumbii po tom, čo americké špeciálne jednotky v sobotu uniesli z Caracasu venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Informuje o tom agentúra AFP.

„Prisahal som, že sa už nikdy nedotknem zbrane... ale pre svoju vlasť ju opäť vezmem do rúk,“ uviedol Petro na platforme X.

Trump útočí

Trump cez víkend vyhlásil, že Petro, bývalý gerilový bojovník, by si mal „dávať pozor“. Kolumbia je podľa Trumpa „chorou krajinou“ riadenou chorým človekom, ktorý „rád vyrába kokaín a predáva ho do Spojených štátov“.

V dlhom príspevku na platforme X Petro trval na tom, že jeho protidrogová politika je dostatočne rázna, ale zdôraznil, že existujú hranice, pokiaľ ide o ráznosť, s akou môže armáda postupovať. „Ak zbombardujete čo i len jednu z týchto skupín bez dostatočných spravodajských informácií, zabijete mnoho detí. Ak bombardujete roľníkov, z tisícov z nich budú partizáni v horách. A ak zadržíte prezidenta, ktorého má veľká časť môjho národa rada a rešpektuje ho, rozpútate pomstu,“ napísal. Trumpova administratíva udržiava úzke vzťahy s pravicovou opozíciou v Kolumbii, ktorá má veľké nádeje na víťazstvo v tohtoročných parlamentných a prezidentských voľbách, pripomína AFP.

Viac o téme: USADonald TrumpVenezuelaKolumbiaNicolás MaduroGustavo Petro
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
EÚ trvá na tom, aby zmena vlády vo Venezuele zahŕňala Machadovú a Urrutiu
Zahraničné
Viktor Orbán
Orbán otvorene: Pre maďarskú ekonomiku EÚ nie je jedinou trhovou možnosťou
Zahraničné
Venezuelská opozičná líderka a
Trump trucuje: Nenasadil venezuelskú opozičnú líderku na čelo krajiny! Získala nobelovku namiesto neho
Zahraničné
SLEDUJEME ONLINE MIMORIADNE Trump vyhlásil, že
MIMORIADNE Trump vyhlásil, že USA riadia Venezuelu po zatknutí Madura! Hovorí už aj o Grónsku
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

POHREB otca klaviristu Richarda Rikkona: Na odpočinok ho vyprevádzala Sklovská aj Slováček!
POHREB otca klaviristu Richarda Rikkona: Na odpočinok ho vyprevádzala Sklovská aj Slováček!
Prominenti
Hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo: Nečaká nás nič ľahké
Hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo: Nečaká nás nič ľahké
Šport
Vladimír Cifranič a Patrik Šimko k zimnej príprave futbalistov FC Tatran Prešov
Vladimír Cifranič a Patrik Šimko k zimnej príprave futbalistov FC Tatran Prešov
Šport

Domáce správy

Minister zdravotníctva SR Kamil
Kamil Šaško odsúdil akékoľvek útoky na lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov
Domáce
Ilustračné foto
Dvaja Slováci uviazli na Sokotre, kam pozastavili lety: Ministerstvo je s nimi v kontakte
Domáce
Tragický záver pátrania: Po niekoľkých dňoch prišli najhoršie správy! Nezvestného Filipa (†20) našli neskoro
Domáce
Pozor, v Malackách sa začne zber vianočných stromčekov už 16. januára – poznáme termíny pre obvody
Pozor, v Malackách sa začne zber vianočných stromčekov už 16. januára – poznáme termíny pre obvody
Bratislava

Zahraničné

FOTO Bizarná korčuliarka s kočiarom
Bizarná korčuliarka s kočiarom konečne PREHOVORILA: Hnev a zášť, hľadáte senzácie tam, kde nie sú! Mám skúsenosti
Zahraničné
Dánska premiérka Mette Frederiksenová.
Grónsko pod ochranou Dánska: USA záujem berú vážne, tvrdí Frederiksenová
Zahraničné
Kolumbijský prezident Gustavo Petro.
Petro odpovedá Trumpovi: Kolumbia je pripravená brániť sa aj so zbraňou v ruke
Zahraničné
Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej
Orbán sa vyhol téme Benešových dekrétov: TISZA však vyvinie tlak na Slovensko
Zahraničné

Prominenti

Šokujúci ROZVOD v šoubiznise:
Šokujúci ROZVOD v šoubiznise: Herecký pár oznámil KONIEC... Po 24 rokoch!
Domáci prominenti
POHREB otca klaviristu Richarda
POHREB otca klaviristu Richarda Rikkona: Na odpočinok ho vyprevádzala Sklovská aj Slováček!
Domáci prominenti
Pavel Trávníček v zábavno
Zdravotný stav princa (75) z Popelky sa náhle zhoršil: Akútny prevoz do nemocnice... OPERÁCIA!
Zahraniční prominenti
10. výročie známej značky
FOTO Toto, že je mama Evelyn? Neexistuje, to musí byť jej staršia sestra!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Detox organizmu po vianočnom
Detox organizmu po vianočnom prejedaní sa: Ako prirodzene znížiť cukor v krvi a uľaviť tráveniu
vysetrenie.sk
Stephen Hawking
Teória známeho fyzika prekvapila vedcov: Vyslanie signálov do vesmíru bola CHYBA! Čo sa stane teraz?
Zaujímavosti
Rodina v Turecku chodí
Označili ich za ANOMÁLIU ľudského druhu: Rodina v Turecku chodí iba po štyroch! Vedec im dal chodítko a... to je ZÁZRAK
Zaujímavosti
FOTO Baby Canyon vážil takmer
Vážil viac ako bowlingová guľa! Malý chlapec šokoval aj mamu: Z nemocnice hlásia, jedno z najťažších bábätiek na svete
Zaujímavosti

Dobré správy

ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)

Varenie a recepty

Neodolateľný tokáň s horčicou a hubami. Jedna z najchutnejších verzií maďarského tokáňa.
Neodolateľný tokáň s horčicou a hubami. Jedna z najchutnejších verzií maďarského tokáňa.
Halušky v syrovej omáčke so šunkou a kukuricou. Blesková večera do pár minút.
Halušky v syrovej omáčke so šunkou a kukuricou. Blesková večera do pár minút.
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Výber receptov
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Výber receptov

Šport

Charakter trate sa zmenil: Svitko zvládol kamenisté pasáže na slušnom mieste
Charakter trate sa zmenil: Svitko zvládol kamenisté pasáže na slušnom mieste
Rely Dakar
HC MONACObet Banská Bystrica – HK Nitra: Online prenos z 36. kola Tipsport ligy
HC MONACObet Banská Bystrica – HK Nitra: Online prenos z 36. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
VIDEO Spartak Trnava oznámil meno nového trénera! Dôležitým faktorom bol aj Škrtel
VIDEO Spartak Trnava oznámil meno nového trénera! Dôležitým faktorom bol aj Škrtel
Niké liga
VIDEO Kanaďania po výhre nad Slovenskom tvrdo narazili: Česi im pripravili veľký semifinálový šok!
VIDEO Kanaďania po výhre nad Slovenskom tvrdo narazili: Česi im pripravili veľký semifinálový šok!
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Najväčšie kariérne mýty: rady, ktoré vám môžu ublížiť viac než pomôcť
Najväčšie kariérne mýty: rady, ktoré vám môžu ublížiť viac než pomôcť
Rady, tipy a triky
Rok ohnivého Koňa 2026: toto sú znamenia, ktorým kariéra doslova vzplanie
Rok ohnivého Koňa 2026: toto sú znamenia, ktorým kariéra doslova vzplanie
O práci s humorom
7 vecí, ktoré vám nikto nepovie pred podpisom novej pracovnej zmluvy
7 vecí, ktoré vám nikto nepovie pred podpisom novej pracovnej zmluvy
Hľadám prácu
Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Rady, tipy a triky

Technológie

V uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosť
V uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosť
Technológie
Výskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmoty
Výskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmoty
Veda a výskum
Netflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku roka
Netflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku roka
Filmy a seriály
Dožiť sa 117 rokov a nemať typické choroby staroby: Vedci odhalili paradox najstaršej ženy sveta
Dožiť sa 117 rokov a nemať typické choroby staroby: Vedci odhalili paradox najstaršej ženy sveta
Veda a výskum

Bývanie

Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal

Pre kutilov

230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tento týždeň má silnú karmickú stopu: Trom znameniam otvorí vesmír konečne dvere k novým láskam
Partnerské vzťahy
Tento týždeň má silnú karmickú stopu: Trom znameniam otvorí vesmír konečne dvere k novým láskam
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bizarná korčuliarka s kočiarom
Zahraničné
Bizarná korčuliarka s kočiarom konečne PREHOVORILA: Hnev a zášť, hľadáte senzácie tam, kde nie sú! Mám skúsenosti
Domáce
Tragický záver pátrania: Po niekoľkých dňoch prišli najhoršie správy! Nezvestného Filipa (†20) našli neskoro
Rozbité celé sklo! FOTO
Domáce
Rozbité celé sklo! FOTO Spadnutý kus ľadu z kamióna zranil ženu, sedela na mieste spolujazdca
Na snímke Martin Šmilňák
Domáce
Poslanec KDH Martin Šmilňák po nehode pod vplyvom alkoholu končí v parlamente!

Ďalšie zo Zoznamu