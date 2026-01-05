EÚ trvá na tom, aby zmena vlády vo Venezuele zahŕňala Machadovú a Urrutiu

BRUSEL - Akákoľvek politická zmena vo Venezuele podľa Európskej únie musí zahŕňať opozičných predstaviteľov Maríu Corinu Machadovú a Edmunda Gonzáleza Urrutiu. V pondelok to uviedla hovorkyňa EÚ pre zahraničnú politiku Anitta Hipperová napriek tomu, že úlohu oboch venezuelských politikov v budúcom vývoji už vopred vylúčil americký prezident Donald Trump. Informuje o tom agentúra AFP.
Zajatý Maduro v USA
Hovorkyňa sa takto vyjadrila dva dni po tom, čo Spojené štáty v sobotu skoro ráno zaútočili na ciele vo Venezuele, zajali prezidenta Nicolása Madura a spolu s jeho manželkou ho odviedli z krajiny. Obaja sú momentálne v New Yorku, kde sa v pondelok postavia pred súd pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Venezuelský najvyšší súd v sobotu nariadil, aby Madurove právomoci dočasne prevzala viceprezidentka Delcy Rodríguezová.
„Ďalšie kroky sa týkajú dialógu o demokratickej transformácii, do ktorého musia byť zapojení Edmundo González a María Corina Machadová,“ uviedla Hipperová na brífingu v Bruseli. Zajatie Madura podľa nej vytvorilo príležitosť pre transformáciu Venezuely na demokratický štát. Gonzáleza Urrutiu považuje venezuelská opozícia za víťaza minuloročných prezidentských volieb. Kandidoval miesto Machadovej, ktorej to zakázala vláda a ktorá vlani získala Nobelovu cenu za mier.
Trump odmieta nástupcu
Trump odmietol možnosť, že by Spojené štáty mohli podporiť jedného z nich ako možného nástupcu Madura. Namiesto toho sa USA teraz snažia spolupracovať s viceprezidentkou Rodríguezovou. Tej Trump pohrozil, že môže skončiť horšie ako Maduro, ak „neurobí, čo je správne“.
Európska únia už v nedeľňajšom vyhlásení, ktoré podporilo 26 z 27 členských štátov vrátane Slovenska, pripomenula, že Madura nepovažovala za demokraticky zvoleného prezidenta, a vyzvala na rešpektovanie práva Venezuelčanov rozhodovať o vlastnej budúcnosti a ich vôle ako „jediného spôsobu, ako obnoviť demokraciu a vyriešiť súčasnú krízu“.