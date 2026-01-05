Pondelok5. január 2026, meniny má Andrea, Artur, zajtra Antónia

Bizarná korčuliarka s kočiarom konečne PREHOVORILA: Hnev a zášť, hľadáte senzácie tam, kde nie sú! Mám skúsenosti

ŠPINDLERŮV MLÝN - Koncom roka 2025 pozornosť verejnosti upútal bizarný prípad z Českej republiky, kde zachytili miestnu ženu s kočiarikom ako sa korčuľuje po zamrznutej hladine vodnej nádrže Labská pri Špindlerovom Mlyne. Jej konanie ohodnotili ako nezodpovedné nielen odborníci, ale aj strážnici miestnej polície. Tí dokonca prípad medializovali na sociálnej sieti. Žena po tejto sérií článkov prehovorila a dokonca sa cíti byť dotknutá.

Korčuliarka teraz prvýkrát po niekoľkých dňoch konečne prehovorila o tom, ako celú situáciu vníma. Urobila tak pre český portál CNN Prima News.

Žena podľa príspevku strážnikov zbytočne ohrozila nielen seba, ale aj dieťa. Ľad bol totiž zamrznutý na hladine, ktorá pravidelne stúpa a klesá, čo zvyšuje riziko preborenia sa do ľadovej vody. V prípade, ak by sa to stalo s malým dieťaťom v kočíku, sú jeho zdravie a život veľmi ohrozené.

"Chceli by sme upozorniť návštevníkov Špindlerovho Mlyna a najmä tých, ktorí hľadajú aj iné vyžitie ako lyžovanie. Mrzne iba týždeň, ľad na priehrade Labská dosahuje hrúbku do 8 cm a to iba pri brehoch. Vydávať sa na ľadovú plochu priehrady je teda riskantné av niektorých prípadoch aj život ohrozujúce. Bohužiaľ sa nájdu aj takí, ktorí bez problémov ohrozujú aj životy iných," napísala mestská polícia v Špindlerovom Mlyne a pridala aj video korčuľujúcej sa ženy.

 
 

Len hľadáte senzácie, reagovala podráždene žena

Redakcii českého webu sa však o niekoľko dní pravdepodobne predmetná žena sama ozvala. Jej reakcia bola, podľa očakávania, rázna. "Všetci sa snažíme zbaviť démonizácie okolo korčuľovania a ľadu, ale v Česku je to veľmi ťažké, hoci je vcelku jednoduché sa v téme orientovať a nehľadať škandalózne senzácie tam, kde nie sú. Veľmi nás potom mrzí hejtovanie z neznalosti," uviedla pre CNN Prima News žena menom Radana Hejnovranová.

Podľa svojich slov má dokonca s diaľkovým korčuľovaním "veľké skúsenosti". Keby vraj počula, ako ľad pod ňou praská, v žiadnom prípade by naň vraj nevyrazila.

Proti vyjadreniu sa však okrem Radany okamžite postavili aj iní korčuliari. Jeden z nich dokonca tvrdí, že strážnici s hrúbkou ľadu klamali. "Od 25. do 27. decembra tam neboli a rozhodne nemerali, pretože keby áno, tak nenamerajú osem centimetrov. V tom je zásadný problém," uviedol pre televíziu. Ľad mal podľa jeho názoru v tom čase 15 až 20 centimetrov.

