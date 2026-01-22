Grécko zasiahlo nepriaznivé počasie: Silný dážď a prudký vietor si vyžiadali dve obete na životoch

ATÉNY - Najmenej dvaja ľudia zahynuli v stredu v Grécku v dôsledku nepriaznivého počasia. Rozsiahlu časť krajiny zasiahol silný vietor, pričom hustý dážď zaplavil cesty a uväznil trajekty v prístavoch. Informuje o tom agentúra AFP.
Grécky minister pre námorníctvo a ostrovnú politiku Vassilis Kikilias v stredu uviedol, že jeden z členov pobrežnej hliadky zahynul „pri výkone služby“ v pobrežnom meste Astros vo východnej časti polostrova Peloponéz. Podľa dostupných informácií ho zasiahla vlna, keď vyzýval miestnych rybárov, aby oblasť opustili. O niekoľko hodín neskôr štátna televízia ERT informovala, že v aténskom predmestí Glyfada zahynula žena, do ktorej narazilo auto unášané prúdom vody po výdatných zrážkach. Búrkový front, ktorý sa pohyboval smerom na východ cez Grécko, priniesol vietor s rýchlosťou presahujúcou 100 kilometrov za hodinu, v dôsledku čoho úrady v Aténach, ako aj na západe a juhu krajiny, uzavreli školy.
Meteorológovia uviedli, že búrka priniesla v niektorých oblastiach, vrátane častí hlavného mesta, množstvo zrážok zodpovedajúce až šesťtýždňovému úhrnu. Úrady varovali, aby ľudia zbytočne nevychádzali von. Premiér Kyriakos Mitsotakis tiež odložil plánovanú cestu na Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Davose. Smrteľné povodne v Grécku počas intenzívnych dažďov v ostatných rokoch prinútili úrady zlepšiť protipovodňové opatrenia.