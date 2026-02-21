Obľúbená herečka zapálila bulvárny oheň: Snubný diamant vymenila za ZLATÚ OBRÚČKU! Tajná svadba?

LOS ANGELES - Obľúbený herecký pár si svoje súkromie veľmi stráži a často významné udalosti zo svojho súkromia verejne neoznamujú. Tak ako pri zásnubách, ktoré nekomentovali, aj teraz je možné, že sa už vzali. Zendaya bola totižto videná so zlatou obrúčkou na prstenníku namiesto obrovského diamantového snubného prsteňa, ktorý tam hrdo nosila doteraz.
Zendaya a Tom Holland – pár, ktorý Hollywood miluje i rešpektuje, opäť zapálil bulvárny oheň. Zendaya bola nedávno zachytená paparazzmi v Beverly Hills s jemnou zlatou obrúčkou na svojom ľavom prstenníku, pričom už neukazovala svoj doteraz predvádzaný ohromný diamantový snubný prsteň. Ten, ktorý dostala od Toma Hollanda, keď ju v roku 2024 požiadal o ruku.
Fanúšikovia to okamžite vyhodnotili ako potenciálne znamenie, že svadba už prebehla. Známy pár má totižto dlhú históriu súkromných momentov, ktoré s verejnosťou nezdieľajú. Aj ich zasnúbenie bolo potvrdené len tak, že Zendaya na červenom koberci Golden Globes 2025 ukázala diamantový šperk priamo na ruke – bez slov.
Je pravda, že zlatá obrúčka môže znamenať manželstvo, ale existuje aj iné vysvetlenie: Zendaya mohla len odložiť svoj snubný prsteň a vytiahnuť jednoduchú zlatú obrúčku kvôli estetike alebo módnemu rozhodnutiu. Mnohé celebrity to tak robia. Dá sa tomu však veriť?
Tom a Zendaya sa zoznámili ako kolegovia pri natáčaní Spider-Man: Homecoming v roku 2016 a ich vzťah sa postupne presunul z verejného do súkromného života, i keď vždy veľmi diskrétne. Aj keď fanúšikovia už roky túžobne sledujú ich ďalšie kroky, manželstvo zostáva zatiaľ len v rovine špekulácií.
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%