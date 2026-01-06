Šokovaní Ukrajinci: Zachytili veľmi nebezpečný a vylepšený ruský dron! Také niečo ešte nevideli

KYJEV - Ruské drony Shahed už dávno nepredstavujú len lacné lietajúce bomby. Ukrajinské jednotky teraz získali do rúk exemplár, ktorý je podľa expertov zásadným technologickým posunom. Bezpilotný stroj mal niesť výzbroj, aká sa doteraz s dronmi nespájala.
Ukrajinské bezpečnostné zložky oznámili zachytenie nezvyčajne upraveného ruského bezpilotného lietadla typu Geran-2, známeho aj pod označením Shahed. Ako informuje poľský portál Fakt.pl, ide o prvý zdokumentovaný prípad, keď bol tento typ dronu vybavený prenosným protilietadlovým raketovým kompletom.
Podľa dostupných informácií sa na trupe bezpilotného stroja nachádzal systém Igla alebo Wierba, teda výzbroj, ktorá je bežne určená pre pechotu alebo pozemné odpaľovacie stanovištia. Tentoraz sa však objavila priamo na lietajúcej platforme.
Dron, ktorý môže zostreliť lietadlo
Odborníci upozorňujú, že ide o potenciálne novú kategóriu zbrane v ruskom arzenáli. Takto upravený Shahed by už neslúžil len na útoky proti pozemným cieľom, ale mohol by cielene ohrozovať vrtuľníky a nízko letiace lietadlá.
Ukrajinský analytik Serhii Bieskrestnov, známy pod prezývkou Flash, uviedol, že zachytený dron bol vybavený kamerou, rádiomodemom a systémom umožňujúcim diaľkové odpálenie rakety. To znamená, že operátor na ruskej strane by mohol sám identifikovať cieľ a ručne vypáliť protilietadlový projektil.
„To znamená, že dron už nie je len prostriedkom na údery proti zemi. Môže fungovať ako vzdušná pasca – ako návnada, ktorá dokáže sama zaútočiť, ak sa nepriateľ priblíži príliš blízko,“ upozorňujú experti.
Lacné stroje, drahé následky
Od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 zohrávajú drony kľúčovú úlohu na bojisku. Mnohé z nich stoja len niekoľko tisíc dolárov, no dokážu ničiť techniku v hodnote miliónov – tanky, radarové systémy či sklady munície.
Zároveň nejde o statickú technológiu. Obe strany konfliktu svoje bezpilotné systémy neustále upravujú, testujú a prispôsobujú aktuálnym potrebám. Ide o rýchle technologické preteky, ktoré sa odohrávajú bez jasných pravidiel a často priamo na fronte.
Cenný úlovok pre Kyjev
Získanie takto upraveného Shahedu je pre Ukrajinu mimoriadne dôležité. Umožňuje nielen detailnú analýzu novej výzbroje, ale aj lepšie pochopiť, ako sa Moskva snaží reagovať na rastúcu účinnosť ukrajinskej protivzdušnej obrany, píše Fakt.pl.
V roku 2025 sa podľa dostupných údajov podarilo zostreliť viac než 85 percent útočiacich dronov Shahed. Významnú úlohu pri tom zohrávali vrtuľníky ako Mi-8 či Mi-24, ktoré bezpilotné stroje likvidovali z malej vzdialenosti. Nová úprava dronov môže byť priamou odpoveďou Moskvy na tento spôsob obrany.
Varovanie pre pilotov
Analytik Flash zároveň vydal jasné upozornenie pre ukrajinských pilotov. Odporúča, aby sa vyhýbali frontálnym priblíženiam k dronom Shahed a aby nevykonávali manévre v ich bezprostrednej blízkosti.
Každý takýto dron môže byť podľa neho skrytou pascou s raketou, pripravenou zasiahnuť cieľ, ktorý sa priblíži príliš odvážne.