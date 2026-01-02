Fínska polícia pokročila vo vyšetrovaní poškodeného kábla: Zatkla už dvoch ľudí

HELSINKI - Fínska polícia v piatok oznámila pokrok vo vyšetrovaní poškodenia podmorského telekomunikačného kábla medzi Helsinkami a Tallinnom. Dvoch ľudí z 14-člennej posádky lode Fitburg vo štvrtok zatkla, píše správa agentúry Reuters.
Fínska pobrežná stráž v stredu zadržala 132-metrovú nákladnú loď Fitburg plaviacu sa pod vlajkou karibskej krajiny Svätý Vincent a Grenadíny z ruského Petrohradu do Haify v Izraeli. Loď mala podľa polície počas plavby spustenú kotvu a pravdepodobne poškodila kábel fínskej telekomunikačnej spoločnosti Elisa vo výlučnej ekonomickej zóne Estónska.
Vypočúvanie objasnilo priebeh udalostí
Fínska polícia vo štvrtok uviedla, že dvoch zo štrnástich členov posádky zatkla, dvom ďalším zakázala vycestovať z krajiny a všetkých vypočúva. Posádku tvorili občania Ruska, Gruzínska, Kazachstanu a Azerbajdžanu. „Vypočúvanie objasnilo priebeh udalostí a rôzne úlohy členov posádky,“ uviedol v piatok zástupca Fínskeho vyšetrovacieho úradu (NBI) Risto Lohi. Loď Fitburg prevážala ruskú oceľ sankcionovanú Európskou úniou. Telekomunikačný kábel je po incidente nefunkčný a úplný rozsah škôd zatiaľ nie je známy.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 došlo v Baltskom mori k viacerým poškodeniam energetickej a komunikačnej infraštruktúry vrátane podmorských káblov a plynovodov. Mnoho odborníkov a politikov tieto incidenty považuje za sabotáže v réžii Ruska v rámci jeho hybridnej vojny proti západným krajinám.