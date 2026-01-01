Fínsko zadržalo loď: Prepravovala sankcionovanú ruskú oceľ

HELSINKI - Loď, ktorú v stredu zadržala fínska pobrežná stráž pre podozrenie z poškodenia podmorského telekomunikačného kábla medzi Helsinkami a Tallinnom, prevážala ruskú oceľ sankcionovanú Európskou úniou. Vo štvrtok to oznámil fínsky colný úrad, píše agentúra AFP.
Sankcionovaná ruská oceľ
„Predbežné informácie naznačujú, že náklad pozostával z oceliarskych výrobkov pochádzajúcich z Ruska, ktoré podliehajú rozsiahlym sankciám uvaleným na Rusko,“ uviedol colný úrad vo svojom vyhlásení.
Podľa odborníkov colného úradu sa na túto konštrukčnú oceľ vzťahujú sankcie EÚ. „Dovoz takéhoto sankcionovaného tovaru do EÚ je zakázaný podľa predpisov EÚ o sankciách,“ konštatoval a dodal, že naďalej prešetruje „použiteľnosť legislatívy EÚ o sankciách na tento prípad“.
Vyšetrovanie pokračuje
Oceľ bude podľa colného úradu zadržaná, kým sa situácia nevyjasní. Fínska colná správa začala predbežné vyšetrovanie s cieľom „začať predbežné trestné konanie ohľadom možného porušenia sankcií“.
Fínska pobrežná stráž v stredu zadržala 132 metrov dlhú nákladnú loď Fitburg plaviacu sa pod vlajkou karibskej krajiny Svätý Vincent a Grenadíny na trase z ruského Petrohradu do Haify v Izraeli. Polícia zadržala aj 14-člennú posádku z Azerbajdžanu, Gruzínska, Kazachstanu a Ruska. Loď podľa vyhlásenia polície pravdepodobne poškodila kábel, ktorý vlastní fínsky telekomunikačný operátor Elisa a nachádza sa vo výlučnej ekonomickej zóne Estónska.
Baltské more ohrozené sabotážami
Polícia vyšetruje incident ako „závažné poškodenie, pokus o závažné poškodenie a závažné narušenie telekomunikácií“. Spolupracuje aj s úradmi v zahraničí vrátane tých v Estónsku. AFP konštatuje, že v uplynulých rokoch došlo v Baltskom mori k viacerým poškodeniam energetickej a komunikačnej infraštruktúry vrátane podmorských káblov a plynovodov.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 označuje mnoho odborníkov a politikov tieto incidenty za sabotáže v réžii Ruska a súčasť jeho hybridnej vojny proti západným krajinám. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vo štvrtok na sieti X uviedla, že Európa „ostáva ostražitá“, keďže jej kritická infraštruktúra je „vysoko ohrozená sabotážou“.
Kallasová sa v príspevku poďakovala Fínsku za rýchlu akciu v súvislosti so zadržaním lode. „EÚ bude naďalej posilňovať svoju kritickú infraštruktúru vrátane investícii do nových káblov, posilňovania dohľadu, zabezpečenia väčšej kapacity opráv a zasahovania proti moskovskej tieňovej flotile, ktorá zároveň slúži ako odrazový mostík pre hybridné útoky,“ napísala.