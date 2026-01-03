Štát zriadil novú zdravotnícku LINKU, ktorá MENÍ pravidlá! TOTO číslo si zapamätajte

BRATISLAVA - Od januára začína fungovať nová bezplatná nonstop linka 116117. Určená je pre poradenstvo pri neurgentných stavoch, ktoré nevyžadujú privolanie záchrannej zdravotnej služby. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti.
„Operátori linky pomoci 116117 poradia, ako postupovať napríklad pri drobných úrazoch, horúčke či kedy vyhľadať obvodného lekára,“ uviedol rezort. S tým, že je bezplatná a obsluhovaná zdravotníckymi pracovníkmi. Zavedením poradenskej linky sa podľa rezortu Slovensko zaraďuje medzi krajiny ako je Fínsko, Nemecko, Veľká Británia či Taliansko, kde sa osvedčila ako efektívny nástroj, ktorý poskytuje na diaľku odbornú pomoc pri stavoch, ktoré nevyžadujú poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR pridelil nové číslo 116117 úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v septembri. Tiesňová linka 155 sa podľa úradu uvoľní, nebude poskytovať konzultácie a záchranári sa budú môcť venovať život ohrozujúcim stavom. Zdravotnícky operátor tiesňovej linky 155 je vysoko kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ktorý spoľahlivo a podľa odborného algoritmu vyhodnotí závažnosť stavu pacienta opisovaného volajúcim, vyšle, alebo nevyšle ambulanciu ZZS, no nemá poskytovať poradenstvo pri neurgentných stavoch.
Úlohou operátora na novom čísle bude nasmerovať pacienta na správne riešenie zdravotného problému. Poskytovať bude aj informácie o dostupných zdravotníckych službách v lokalite. Na tiesňovú linku 155 je potrebné volať vždy pri náhlych zmenách zdravotného stavu, pri násilných incidentoch, kde človeku ide o život. Zavedenie linky priniesla novela zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorú začiatkom apríla minulého roka podpísal prezident SR Peter Pellegrini.