Švajčiarske úrady identifikovali všetky obete požiaru v lyžiarskom stredisku

ŽENEVA - Švajčiarske úrady identifikovali zvyšných 16 obetí novoročného požiaru v bare v lyžiarskom stredisku Crans-montana, poznajú tak totožnosť všetkých 40 obetí tragédie. Uviedla to dnes večer švajčiarska polícia. Medzi novoidentifikovanými sú mladí ľudia zo Švajčiarska, Talianska, Portugalska, Belgicka, Francúzska alebo ľudia s viacnásobným občianstvom.
"Z úcty k rodinám nebudú v tejto chvíli zverejnené žiadne ďalšie informácie," poznamenala polícia. Pri požiari, ktorý vypukol vo štvrtok okolo 1:30 ráno v bare Le Constellation, zomrelo 40 ľudí a 119 bolo zranených. Polícia oznámila, že mnoho obetí nebolo ešte plnoletých, jednej z obetí bolo len 14 rokov. Úrady už skôr identifikovali 24 mŕtvych, medzi ktorými boli Švajčiari, Taliani alebo občania Rumunska, Francúzska, Turecka a jeden človek s dvojitým občianstvom Talianska a Spojených arabských emirátov.
Pamiatku obetí nešťastia dnes v Crans-Montana tichým pochodom uctili stovky ľudí. Švajčiarske úrady začali trestné vyšetrovanie manažérov baru. Tí sú podozriví z usmrtenia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a z nedbanlivosti požiaru.