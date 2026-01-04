Výbuch auta v Kyjeve zranil vojaka: Prokuratúra to vyšetruje ako terorizmus

KYJEV - V kyjevskej štvrti Oboloň bol dnes pri výbuchu auta zranený vojak. Informovala o tom kyjevská mestská prokuratúra, ktorá vec vyšetruje ako terorizmus.
Výbuch podľa prokuratúry nastal pri otvorení dverí batožinového priestoru. Vojaka zranili črepiny. Prípad vyšetruje tajná služba SBU. Bližšie informácie o zranenom či majiteľovi vozidla úrad nezverejnil.
V príspevku na facebooku je vidieť značne poškodený voz Land Rover s otvoreným kufrom. Poškodené je aj vedľa zaparkované vozidlo.
Ukrajina, ktorá už štvrtýrok čelí rozsiahlej ruskej invázii, varuje pred nebezpečenstvom útokov a sabotáží v krajine. Niekoľko ľudí sa už stalo terčom Ruska pripisovaných atentátov. Ukrajinským tajným službám sa naopak pripisuje rad bombových i iných útokov v Rusku.