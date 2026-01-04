Pápež Lev XIV. apeluje na mier vo Venezuele: Spomenul aj obete tragického požiaru vo Švajčiarsku

VATIKÁN - Počas nedeľnej modlitby Anjel Pána pápež Lev XIV. v nedeľu naliehavo vyzýval na mier vo Venezuele a na rešpektovanie jej suverenity. V príhovore k veriacim zhromaždeným na Námestí svätého Petra pápež priznal, že vývoj v tejto latinskoamerickej krajine sleduje s obavami. Informovala o tom agentúra APA.
„Pre dobro venezuelského ľudu je potrebné ísť cestou spravodlivosti a mieru, rešpektovať suverenitu krajiny a chrániť právny štát, ako je zakotvený v ústave,“ vyhlásil pápež. Zdôraznil, že pritom musia byť rešpektované ľudské a občianske práva, a vyjadril presvedčenie, že to povedie k „mierovej budúcnosti založenej na spolupráci, stabilite a harmónii, s osobitným dôrazom na chudobných, ktorí trpia v ťažkej ekonomickej situácii“.
Pápež okrem toho vyzval veriacich, aby sa modlili za mier na celom svete a boli solidárni s obyvateľstvom trpiacim vo vojnách. Počas modlitby Anjel Pána Lev XIV. vyjadril aj svoju blízkosť rodinám obetí ničivého požiaru vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana a ubezpečil, že vo svojich modlitbách pamätá na ľudí zranených pri tejto tragédii.
Lev sa vyjadril k najnovšiemu vývoju vo Venezuele deň po tom, čo americké špeciálne jednotky v Caracase zadržali a do USA previezli venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. Prezident USA Donald Trump v sobotu na tlačovej konferencii na Floride vyhlásil, že USA budú Venezuelu dočasne „spravovať“, kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci, a budú využívať aj jej zdroje ropy.