Kambodža zadržala čínskeho podnikateľa obvineného z podvodov a vydala ho Číne

PHNOM PÉNH - Úrady hlavného kambodžského mesta Phnom Pénh v stredu oznámili, že zadržali čínskeho podnikateľa obvineného z prevádzkovania centier online podvodov, ktoré využívali nútenú prácu, a následne ho vydali do Číny. Informuje o tom agentúra AFP.
Operácia prebehla v utorok „v rámci spolupráce v boji proti nadnárodnej trestnej činnosti“ a na žiadosť čínskych orgánov „po niekoľkých mesiacoch spoločnej vyšetrovacej spolupráce“, uvádza sa v stanovisku Kambodže. Čínskeho magnáta Čchen Č'a v súvislosti s týmito podvodnými centrami obžalovali v minulosti aj Spojené štáty. Podľa amerického ministerstva spravodlivosti čínsky podnikateľ založil spoločnosť Prince Holding Group - nadnárodný konglomerát -, ktorá slúžila ako krytie pre „jednu z najväčších nadnárodných zločineckých organizácií v Ázii“.
Americké úrady minulý rok v októbri zverejnili obžalobu, v ktorej podnikateľa obvinili z riadenia táborov nútenej práce v Kambodži, kde obete obchodovania s ľuďmi vykonávali podvody s kryptomenami v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Čínske orgány sa k Čchenovmu zadržaniu a následnému vydaniu v stredu večer bezprostredne nevyjadrili. Podľa odborníkov sa v Kambodži nachádzajú desiatky takýchto komplexov, kde desaťtisíce ľudí páchajú online podvody – niektorí dobrovoľne, iní ako obeť obchodovania s ľuďmi – v nelegálnom priemysle s obratom v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.