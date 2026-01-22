Výbor pre dohľad začal konanie voči Clintonovcom pre pohŕdanie Kongresom

WASHINGTON - Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA v stredu odhlasoval začatie konania vo veci pohŕdania Kongresom proti exprezidentovi Billovi Clintonovi a jeho manželke Hillary, ktorí odmietli vypovedať v súvislosti s ich kontaktmi na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Píše o tom agentúra AFP.
Plénum Snemovne reprezentantov, v ktorej majú väčšinu republikáni, teraz rozhodne, či formálne Clintonovcov obviní a záležitosť postúpi ministerstvu spravodlivosti, ktoré môže začať trestné stíhanie. Za pohŕdanie Kongresom hrozí až jeden rok väzenia a pokuta až 100.000 dolárov. „Žiadny svedok, ani bývalý prezident, ani súkromná osoba, nesmie úmyselne vzdorovať predvolaniu Kongresu bez následkov,“ povedal predseda výboru republikán James Comer. „Práve to však Clintonovci urobili, a preto sme dnes tu,“ vysvetlil. Clintonovci tvrdia, že predvolania sú neplatné, pretože nemajú jasný legislatívny účel. Namiesto toho manželia predložili čestné písomné vyhlásenia, v ktorých opisujú svoje poznatky o Epsteinovi a jeho spoločníčke Ghislaine Maxwellovej, ktorá si odpykáva trest odňatia slobody pre obchodovanie s ľuďmi.
Kongres v súčasnosti skúma, ako úrady postupovali pri predchádzajúcich vyšetrovaniach Epsteina. Demokrati však tvrdia, že republikáni zneužívajú vyšetrovanie na útoky proti politickým oponentom prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa s Epsteinom v minulosti stýkal. Clinton nebol nikdy obvinený z protiprávneho konania v súvislosti s Epsteinom. V 90. rokoch sa však so zosnulým finančníkom priatelil, o čom svedčí aj mnoho fotografií. Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. V roku 2019 sa obesil v cele v newyorskej väznici. Mnoho ľudí je presvedčených v skutočnosti bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch. Počas predvolebnej kampane Trump sľúbil zverejnenie všetkých vyšetrovacích spisov. Doteraz však ministerstvo spravodlivosti zverejnilo iba jedno percento súvisiacich dokumentov.