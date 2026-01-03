Šokujúci incident: Z lietadla pred odletom vyviedli pilota - bol opitý!

Kanada vyzvala indickú leteckú spoločnosť Air India, aby riadne prešetrila incident, pri ktorom musel byť z kokpitu tesne pred štartom vyvedený opitý pilot. S odkazom na svoj zdroj to uviedla agentúra Reuters. Incident sa stal 23. decembra, kedy sa Boeing 777 s kapacitou až 344 cestujúcich chystal na letisku vo Vancouveri na odlet do indickej metropoly Dillí.
