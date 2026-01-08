OSN v rozpakoch: Guterres ľutuje rozhodnutie USA opustiť desiatky medzinárodných inštitúcií

NEW YORK - Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril poľutovanie nad rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa o vystúpení Spojených štátov zo 66 medzinárodných organizácií. Vo štvrtok to uviedol Guterresov hovorca Stéphane Dujarric, píše o tom agentúra AFP.
„OSN má zodpovednosť pomáhať tým, ktorí sú na nás závislí. Naše mandáty budeme naďalej s odhodlaním plniť,“ avizoval Guterres. Trump nariadil vystúpenie USA z desiatok medzinárodných inštitúcií, ktoré podľa Bieleho domu fungujú v rozpore s národnými záujmami. Rozhodnutie sa dotkne 31 organizácií pod záštitou OSN a 35 ďalších subjektov. Ako dôvod pre odchod USA z nich americká vláda uviedla, že tieto inštitúcie presadzujú „radikálnu klimatickú politiku, globálne riadenie a ideologické programy, ktoré sú v rozpore so suverenitou a ekonomickou silou USA“.
Na zozname sa nachádza aj Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC), ktorý je základom všetkých dôležitých medzinárodných dohôd o klíme, vysvetľuje AFP. Výkonný riaditeľ UNFCCC Simon Stiell Trumpovo rozhodnutie vo štvrtok kritizoval a vyhlásil, že „uškodí len americkej ekonomike, zamestnanosti a životnej úrovni“.
Ďalší kritici tohto kroku varovali, že výsledkom bude ešte väčšia izolácia USA na globálnej scéne. „Rozhodnutie najväčšej svetovej ekonomiky a druhého najväčšieho producenta emisií odstúpiť od tejto dohody je poľutovaniahodné a nešťastné,“ napísal eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra na sociálnej sieti X.