Tragédia pri sánkovačke! Muž (†26) skolaboval, zomrel pred očami dievčatka (5)

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
KAMIENNA GÓRA - Novoročná zábava na snehu sa v stredu (1. 1.) zmenila na tragédiu. V obci Przedwojów v okrese Kamienna Góra v Poľsku počas sánkovania náhle skolaboval 26-ročný muž, ktorý bol na zasneženom kopci spolu s päťročným dievčaťom. Napriek rýchlemu zásahu záchranných zložiek sa mladého muža nepodarilo zachrániť. 

K nešťastiu došlo po 14. hodine na svahu medzi obcami Przedwojów a Krzeszów, píše portál Gazeta Wroclawska. Muž sa staral o dieťa a spoločne sa sánkovali, keď náhle stratil vedomie. Spočiatku sa objavili informácie, že mohol naraziť do stromu, no vyšetrovanie túto verziu nepotvrdilo.

„Oznámenie hovorilo o tom, že 26-ročný muž z okresu Kamienna Góra mal naraziť do stromu, avšak najpravdepodobnejšia verzia je, že v jeho tele došlo k náhlej zdravotnej príhode, v dôsledku ktorej zomrel. Je možné, že k žiadnej nehode ani nedošlo,“ uviedla Katarzyna Trzepak, hovorkyňa okresného policajného riaditeľstva v Kamiennej Góre.

Pomoc privolalo 5-ročné dievčatko

Podľa polície všetko nasvedčuje náhlemu zlyhaniu organizmu a náhlej smrti. Pomoc privolalo samotné dieťa, ktoré sa v kritickej chvíli zachovalo mimoriadne pohotovo a zodpovedne. „Dievčatko začalo stláčať klaksón zaparkovaného auta, čím upútalo pozornosť okoloidúceho mladého policajta, ktorý bol v tom čase so svojou priateľkou nablízku. Počul zvuk, okamžite zareagoval a privolal pomoc. Žiaľ, okrem toho už nemohol veľa urobiť,“ dodala Trzepak.

Na miesto dorazili policajti, ktorí vykonali potrebné úkony na objasnenie okolností tragédie. Pre nedostupnosť miestnej záchrannej služby bol privolaný aj hasičský zbor. „Boli sme vyslaní pre nedostupnosť sanitky, no po príchode sme zistili, že zdravotníci sú už na mieste,“ priblížil situáciu Marek Malich, hovorca okresného veliteľstva štátnej hasičskej služby v Kamiennej Góre. Napriek snahe všetkých zasahujúcich sa život mladého muža zachrániť nepodarilo. Päťročné dieťa bolo po udalosti odovzdané do starostlivosti a je v bezpečí.

