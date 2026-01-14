Rusko láka vojakov peniazmi: Regióny prudko zvyšujú náborové bonusy

MOSKVA - Úrady v niekoľkých ruských regiónoch opäť výrazne zvýšili náborové bonusy pre zmluvných vojakov, na sieti Telegram to v stredu uviedol kanál 7x7 (semnasem). Píše o tom web The Moscow Times.
Rusko sa počas vojny na Ukrajine do veľkej miery spolieha na zmluvný nábor vojakov. Armáda preto dobrovoľníkom ponúka pri podpise kontraktu jednorazový bonus a potom vysoký žold. Minimálny federálny náborový bonus je 400.000 rubľov (asi 4370 eur), mnohé regióny však ponúkali oveľa viac.
Škrty v regiónoch
Bonus bol októbri v republikách Tatarstan, Čuvašsko a Marij El a v Samarskej a Orenburskej oblastiach znížený iba na federálne minimum, pretože ich regionálne rozpočty sa dostali pod tlak rastúcich výdavkov súvisiacich s vojnou.
Bonusy opäť rastú
Regionálne bonusy sa teraz opäť zvýšili. V Čuvašsku na 2,1 milióna rubľov (22.921 eur), čo je v kombinácii s federálnym bonusom 2,5 milióna rubľov (27.290 eur). Tatarstan zvýšil bonus na 2,5 milióna rubľov. V Samarskej a Orenburskej oblasti sa zvýšil na 1,1 milióna, resp. jeden milión rubľov. V Marijskej oblasti ako jednom z najchudobnejších regiónov Ruska to je 2,1 milióna rubľov.
Podľa The Moscow Times pravdepodobne ide o snahu finančne zatraktívniť vojenskú službu, keďže hospodárstvo čelí nedostatku pracovných síl a rozplýva sa aj nádej, že vojna na Ukrajine by sa mohla v rámci sprostredkovateľského úsilia Spojených štátov rýchlo skončiť.
Prezident Vladimir Putin nariadil armáde, aby do roku 2026 zvýšila počet aktívnych vojakov na 1,5 milióna. Predseda Bezpečnostnej rady Ruska a bývalý prezident Dmitrij Medvedev v decembri počas uviedol, že v roku 2025 armáda naverbovala 417.000 zmluvných vojakov.