Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

Rusko láka vojakov peniazmi: Regióny prudko zvyšujú náborové bonusy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MOSKVA - Úrady v niekoľkých ruských regiónoch opäť výrazne zvýšili náborové bonusy pre zmluvných vojakov, na sieti Telegram to v stredu uviedol kanál 7x7 (semnasem). Píše o tom web The Moscow Times.

Rusko sa počas vojny na Ukrajine do veľkej miery spolieha na zmluvný nábor vojakov. Armáda preto dobrovoľníkom ponúka pri podpise kontraktu jednorazový bonus a potom vysoký žold. Minimálny federálny náborový bonus je 400.000 rubľov (asi 4370 eur), mnohé regióny však ponúkali oveľa viac.

Škrty v regiónoch

Bonus bol októbri v republikách Tatarstan, Čuvašsko a Marij El a v Samarskej a Orenburskej oblastiach znížený iba na federálne minimum, pretože ich regionálne rozpočty sa dostali pod tlak rastúcich výdavkov súvisiacich s vojnou.

Bonusy opäť rastú

Regionálne bonusy sa teraz opäť zvýšili. V Čuvašsku na 2,1 milióna rubľov (22.921 eur), čo je v kombinácii s federálnym bonusom 2,5 milióna rubľov (27.290 eur). Tatarstan zvýšil bonus na 2,5 milióna rubľov. V Samarskej a Orenburskej oblasti sa zvýšil na 1,1 milióna, resp. jeden milión rubľov. V Marijskej oblasti ako jednom z najchudobnejších regiónov Ruska to je 2,1 milióna rubľov.

Podľa The Moscow Times pravdepodobne ide o snahu finančne zatraktívniť vojenskú službu, keďže hospodárstvo čelí nedostatku pracovných síl a rozplýva sa aj nádej, že vojna na Ukrajine by sa mohla v rámci sprostredkovateľského úsilia Spojených štátov rýchlo skončiť.

Prezident Vladimir Putin nariadil armáde, aby do roku 2026 zvýšila počet aktívnych vojakov na 1,5 milióna. Predseda Bezpečnostnej rady Ruska a bývalý prezident Dmitrij Medvedev v decembri počas uviedol, že v roku 2025 armáda naverbovala 417.000 zmluvných vojakov.

Viac o téme: ZvýšenieNáborRuskoPeniaze
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Cyprus hlási dezinformačný útok:
Cyprus hlási dezinformačný útok: Podozrenie padá na Rusko
Zahraničné
Bývalá poradkyňa prezidenta USA
Šokujúce tvrdenie denníka: Rusko ponúklo USA Venezuelu za voľnú ruku na Ukrajine!
Zahraničné
Štart tajnej družice Kozmos
Šokujúca správa z Ruska: Moskva pred inváziou vyslala na obežnú dráhu ničivú jadrovú zbraň! TOTO je jej úloha
Zahraničné
Ilustračné foto
Rusko žiada Spojené štáty, aby prestali v Atlantiku prenasledovať ropný tanker
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Niekedy je zložitejšie urobiť 6 kostýmov ako 600 kostýmov, uviedla kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová
Niekedy je zložitejšie urobiť 6 kostýmov ako 600 kostýmov, uviedla kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová
Správy
Divadlo Nová scéna uvedie svetovú muzikálovú šou SIX
Divadlo Nová scéna uvedie svetovú muzikálovú šou SIX
Správy
Skrúcaný už vymetá večierky sám: Prečo chýba Erika po jeho boku?
Skrúcaný už vymetá večierky sám: Prečo chýba Erika po jeho boku?
Prominenti

Domáce správy

FOTO Sme zachránení! Z paláca
Sme zachránení! Z paláca vyhnali diabla aj zlých duchov! Prezident Pellegrini využil služby toho najpovolanejšieho
Domáce
Predseda ZMOS Jozef Božik.
ZMOS chce zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi: Rok 2026 prinesie nové bilaterálne dohody
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Vodiči, jazdite opatrne: Na celom území treba rátať s poľadovicou, mrznúce mrholenie ohrozuje cesty v Ilave
Domáce
Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici: Rekordný rok, vyše 500-tisíc vyšetrení a nové projekty
Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici: Rekordný rok, vyše 500-tisíc vyšetrení a nové projekty
Banská Bystrica

Zahraničné

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová.
Mexiko je pripravené sprostredkovať dialóg medzi USA a Kubou, uviedla prezidentka
Zahraničné
Snehulienky predviedli erotický tanec
Rodinné predstavenie Snehulienka sa totálne ZVRHLO: Rozkroky a zadky! Deťom museli v hrôze zakrývať oči
Zahraničné
Jeden fotograf sa o
Kocúr zatienil aj poľského prezidenta: VIDEO Na Downing Street sa všetci smiali! Člen tímu o neho zakopol
Zahraničné
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu.
Francúzska vláda premiéra Lecornua ustála obe hlasovania na vyslovenie nedôvery
Zahraničné

Prominenti

Natália Germáni
Vážne zdravotné problémy slovenskej herečky: Podnietili ju k ráznej zmene!
Domáci prominenti
Vilma Cibulková
Veľké zmeny v divadle: Ďalšia herečka dostala výpoveď... Už majú za ňu náhradu!
Domáci prominenti
Julio Iglesias
Iglesias čelí vyšetrovaniu: Slávny spevák je obvinený zo sexuálneho napadnutia!
Zahraniční prominenti
3. univerzitný ples v
Skrúcaný už vymetá večierky sám: Prečo chýba Erika po jeho boku?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Koľkokrát týždenne je potrebné
Koľkokrát týždenne je potrebné vyvrcholiť podľa veku? Starodávna čínska medicína má tajnú odpoveď!
Zaujímavosti
Kurie oko: Prečo vzniká,
Kurie oko: Prečo vzniká, ako ho rozpoznať a ako ho účinne liečiť
vysetrenie.sk
Nová FOTO vyvolala ošiaľ:
Nová FOTO vyvolala ošiaľ: Fanúšikovia veria, že ide o mláďa Bigfoota! Je to dôkaz, na ktorý sa čakalo?
Zaujímavosti
Hostia hotela spali roky
Hostia hotela spali roky nad pokladom: Pod nádvorím sa ukrývalo niečo, čo archeológom vyrazilo dych!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!

Šport

Patrioti Levice sa v Lige majstrov nepostarali o prekvapenie: Po veľkom boji im súper odskočil
Patrioti Levice sa v Lige majstrov nepostarali o prekvapenie: Po veľkom boji im súper odskočil
Basketbal
V Nitre sa diali veci: Ferguson zachránil vicemajstra, po infarktovom závere sa tešili domáci
V Nitre sa diali veci: Ferguson zachránil vicemajstra, po infarktovom závere sa tešili domáci
Tipsport liga
Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Petra Vlhová
Nádherná predolympijská štafeta! Slovensko opäť v elitnej desiatke, dramatický súboj o víťazstvo
Nádherná predolympijská štafeta! Slovensko opäť v elitnej desiatke, dramatický súboj o víťazstvo
Biatlon

Auto-moto

FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava

Kariéra a motivácia

Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Motivácia a produktivita
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zaujímavé pracovné ponuky
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Aktuality
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Rady a tipy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Výber receptov

Technológie

Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Armádne technológie
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Aplikácie a hry
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Armádne technológie
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Umelá inteligencia

Bývanie

Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia

Pre kutilov

Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pripravené na premenu? Takto budú vyzerať najkrajšie beauty looky na Beauty Balle
Móda
Pripravené na premenu? Takto budú vyzerať najkrajšie beauty looky na Beauty Balle
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Snehulienky predviedli erotický tanec
Zahraničné
Rodinné predstavenie Snehulienka sa totálne ZVRHLO: Rozkroky a zadky! Deťom museli v hrôze zakrývať oči
Jeden fotograf sa o
Zahraničné
Kocúr zatienil aj poľského prezidenta: VIDEO Na Downing Street sa všetci smiali! Člen tímu o neho zakopol
Sme zachránení! Z paláca
Domáce
Sme zachránení! Z paláca vyhnali diabla aj zlých duchov! Prezident Pellegrini využil služby toho najpovolanejšieho
Mestská klinická nemocnica č.
Zahraničné
NEMOCNICA SMRTI! Deväť mŕtvych novorodencov za týždeň: Vyšetrovanie záhadných úmrtí odhaluje ďalšíe desivé skutočnosti

Ďalšie zo Zoznamu