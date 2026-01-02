Kontaminovaná voda v indickom Indaure si vyžiadala najmenej deväť mŕtvych

DILLÍ - Najmenej deväť ľudí zomrelo a viac ako 200 osôb bolo hospitalizovaných v indickom meste Indaur, kde sa kvôli kontaminovanej pitnej vode rozšírilo nespresnené hnačkové ochorenie. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.
Hlavný hygienik v Indaure Madhav Prasád Hasani agentúre potvrdil, že pitná voda v jednej časti mesta bola kontaminovaná kvôli priesaku; testy potvrdili prítomnosť baktérií vo vodovode. Úrad zatiaľ čaká na výsledok ďalších testov, ktoré spresnia, o aké baktérie ide, dodal Hasani. Zdravotníci kontrolujú domácnosti a rozdávajú chlórové tabletky na dezinfekciu vody.
Indaur je s dvoma miliónmi obyvateľov najľudnatejším mestom indického štátu Madhjapradéš. Posledných osem rokov sa umiestňovalo na špičke rebríčka najčistejších miest v Indii.