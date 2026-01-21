Mladík (25) vyvádzal na Audi a narazil do policajného auta! VIDEO zo zásahu baví internet: Plač a spev, chcel právnika

KOŠICE - Dramatický zásah košickej polície proti mladému vodičovi pod vplyvom drog. 25-ročný muž ignoroval výzvy, havaroval do policajného vozidla a po zadržaní plakal, spieval a sťažoval sa na svoju mamu.
V pondelok (19. 1.) predpoludním spozorovali policajti v košickej mestskej časti Západ vodiča vozidla zn. Audi, ktorý jazdil bezdôvodne z jednej strany na druhú. "Na výzvy policajtov na zastavenie vozidla nereagoval, ukazoval hanlivé gestá, zvýšil rýchlosť a snažil sa im uniknúť. Počas jazdy narazil do dopravného značenia a na Bernolákovej ulici úmyselne narazil do služobného motorového vozidla Policajného zboru," informovala košická krajská polícia s tým, že hliadka 25-ročného vodiča nakoniec spacifikovala pomocou donucovacích prostriedkov. K zraneniam nedošlo.
Dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu bola negatívna. "Vodič bol následne eskortovaný do nemocnice na odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti návykových látok," dodala polícia, ktorá zverejnila na sociálnej sieti aj video z policajného zásahu a spacifikovania mladíka. Na záberoch vodič s plačlivým hlasom hovorí, že drogy užil. "Drogy boli, všetko možné," povedal policajtom. V policajnom aute hovoril, že má "právo na právnika". S plačom potom spieval pesničku "načo pôjdem domov," a neskôr kričal "mama, všetko mi zakazuješ".
"Povereným príslušníkom OO PZ Košice-Západ bolo začaté trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci. O ďalšom postupe sa rozhodne podľa výsledkov vyšetrení," dodala polícia na záver.