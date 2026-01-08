Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

Traktory v uliciach a blokády diaľnic: Farmári v Grécku a Francúzsku bojujú proti dohode EÚ s Mercosurom

(Zdroj: SITA/AP Photo/Emma Da Silva)
TASR

ATÉNY - Desiatky farmárov vo Francúzsku a Grécku vo štvrtok vo svojich krajinách blokádami ciest protestovali proti plánovanej dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a piatimi juhoamerickými štátmi. Medzičasom francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok večer avizoval, že Francúzsko bude v piatok hlasovať proti jej podpísaniu, informovala agentúra AFP.

Grécki farmári, ktorých protest proti vláde trvá už niekoľko týždňov, v rámci eskalácie svojich akcií vo štvrtok spustili 48-hodinovú blokádu diaľnic, križovatiek a mýtnic. Ich traktory zastavili dopravu aj na diaľnici spájajúcej hlavné mesto Atény s prístavom Solún. Prejazd po nej mali povolený len záchranárske a hasičské vozidlá.

Protesty gréckych farmárov sa vystupňovali po tom, ako odmietli kompromisné návrhy vlády premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktoré zahŕňali aj nižšie ceny elektriny a paliva. Vláda podľa médií plánuje reagovať pokutami za blokovanie dopravy. Protesty v Grécku sa začali koncom novembra 2025. Blokády ciest boli čiastočne uvoľnené počas vianočných sviatkov, aby ľudia mohli cestovať.

 (Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Farmári v Grécku sú rozhorčení z meškania pri vyplácaní dotácií pre agrosektor, ktoré spôsobil škandál s podvodmi pri čerpaní podpory z eurofondov. Poľnohospodári zároveň čelia tlaku nízkych výkupných cien, rastúcim nákladom na energie a zhoršujúcim sa klimatickým podmienkam. Chovatelia dobytka okrem toho zápasia s dôsledkami epidémie ovčích a kozích pravých kiahní, pre ktorú bolo utratených viac než 450.000 zvierat. Farmári v Grécku vládu opakovane upozorňujú, že tamojšia ekonomika je závislá na poľnohospodárstve a cestovnom ruchu a náklady na výrobu sú v Grécku až trojnásobné v porovnaní s Latinskou Amerikou - preto nesúhlasia s dohodou medzi EÚ a združením Mercosur.

 (Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Vo Francúzsku farmári v rámci svojho protestu tiež postavili barikády na cestách v rôznych častiach krajiny. Vo štvrtok - napriek zákazu úradov - sa do Paríža vydalo asi sto traktorov. Dvadsiatka z nich sa dostala až do centra Paríža, k Víťaznému oblúku a Eiffelovej veži. Zvyšným traktorom polícia zabránila v prejazde do centra ešte na príjazdových cestách. Časť farmárov protestovala aj pred budovou Národného zhromaždenia, kde sa práve debatovalo o dohode EÚ-Mercosur. Farmársky protest organizovalo združenie Rural Coordination, ktoré má väzby s krajne pravicovými zoskupeniami.

Francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová vo štvrtok zopakovala odmietavý postoj Francúzska k dohode so združením Mercosur, lebo podľa nej ohrozuje produkciu hovädzieho a kuracieho mäsa, cukru, etanolu či medu.

 (Zdroj: SITA/AP Photo/Emma Da Silva)

Táto dohoda, ktorá sa pripravovala viac ako 25 rokov, by v prípade svojho prijatia vytvorila jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete a pomohla by 27-člennej Európskej únii vyvážať viac vozidiel, strojov, vín a liehovín do Latinskej Ameriky.

