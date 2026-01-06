Išlo o terorizmus? Útok odstavil od elektriny desaťtisíce odberateľov, starosta Berlína to vidí TAKTO

BERLÍN - Starosta Berlína Kai Wegner v pondelok označil sobotný podpaľačský útok, ktorý odstavil od elektriny desaťtisíce odberateľov v meste za akt terorizmu. Dodávky elektrickej energie sa doteraz podarilo obnoviť pre 14.000 z 45.000 zasiahnutých domácností a viac ako 2200 komerčných odberateľov. Informuje správa agentúr AFP a DPA.
„Nejde iba o podpaľačstvo alebo sabotáž. Toto už je terorizmus,“ povedal konzervatívny starosta v nedeľu večer pre regionálnu televíziu RBB. Wegner zdôraznil, že ľavicová extrémistická skupina zaútočila na kľúčovú infraštruktúru, čím ohrozila životy starších ľudí alebo rodín s malými deťmi. „Musíme týchto páchateľov okamžite chytiť,“ vyhlásil. Na vyšetrovaní podľa starostu spolupracujú krajinská a spolková polícia, ako aj nemecká kontrarozviedka.
Páchatelia v sobotu skoro ráno založili požiar na prepojení cez kanál Teltow, ktorým vedie niekoľko káblov vysokého napätia z neďalekej elektrárne Lichterfelde. Podľa prevádzkovateľa siete, spoločnosti Stromnetz Berlin, sú škody rozsiahle a opravy potrvajú dlhší čas. Úplne obnovenie dodávok očakávajú do štvrtka. Spoločnosť vysvetlila, že je potrebné vykopať priekopy a natiahnuť nové káble. Práce navyše sťažuje mrazivé počasie.
Na internete sa k činu priznala ľavicová extrémistická skupin
Podporu obyvateľom v zasiahnutých štvrtiach Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee a Lichterfelde poskytujú záchranné zložky spolu s armádou a charitatívnymi skupinami. Viacerí sa dočasne ubytovali v hoteloch, školách alebo športových halách. Na internete sa k činu priznala ľavicová extrémistická skupina Vulkangruppe. Vo svojom manifeste nazvanom „Odrezanie vládcov od moci“ uviedla, že ich akcia je cielená proti „ekonomike fosílnych palív“, ktorá spôsobuje zmenu klímy.
K podobnému útoku došlo aj v septembri, keď skupina anarchistov zapálila elektrické stĺpy. Výpadok prúdu vtedy zasiahol desaťtisíce ľudí na juhovýchode Berlína. Poslanec Spolkového snemu Roderich Kiesewetter naznačil, že za činom môže stáť Rusko. Manifest Vulkangruppe je totiž podľa neho napísaný lámanou nemčinou a oveľa väčší zmysel by text dával v ruštine. „Buď krajne ľavicoví extrémisti nevedia poriadne hovoriť po nemecky, alebo im niekto hovorí, čo majú povedať,“ uviedol s tým, že vec si vyžaduje intenzívnu analýzu.