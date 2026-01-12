Nová éra svetovej politiky? Szijjártó prijal litovského politika, má antisemitské postoje

BUDAPEŠŤ - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v pondelok prijal predsedu litovskej koaličnej strany Úsvit Nemanu (Nemuno aušra – NA) Remigijusa Žemaitaitisa. Uviedol to server 444.hu, ktorý podotkol, že litovský politik zastávajúci antisemitské názory rokoval v Budapešti iba dva dni po tom, čo maďarský premiér Viktor Orbán na zjazde Fideszu oznámil, že v Maďarsku platí nulová tolerancia voči antisemitizmu, informuje spravodajca v Budapešti.
„Len posilnenie vlasteneckých strán môže dať nádej na mierovejšiu a lepšiu budúcnosť pre Európu,“ povedal Szijjártó na spoločnej tlačovej konferencii so Žemaitaitisom. Szijjártó predsedovi NA poďakoval za to, že sa opakovane zastával Maďarska v medzinárodných politických sporoch, keď bola maďarská vláda vystavená nezaslúženým útokom alebo ohováraniu. Podľa vyhlásenia rezortu maďarskej diplomacie Szijjártó zdôraznil, že sa „začala nová éra svetovej politiky a že jej základom je veľká globálna vlastenecká revolúcia, ktorá sa začala v Budapešti a získala ohromujúci impulz vo Washingtone“.
Európa si zjavne nevie nájsť svoje miesto
„V tomto novom svetovom poriadku si Európa zjavne nevie nájsť svoje miesto a Brusel sa úplne izoloval, takže Európska únia stratila svoju rozhodujúcu úlohu v globálnej politike aj vo svetovom hospodárskom systéme. Zmenu v tomto môže priniesť iba veľký európsky vlastenecký obrat a je dobrou správou, že tento veľký európsky vlastenecký obrat sa začal. Vlastenecké strany v Európe zjavne získavajú na sile, vyhrávajú voľby, dostávajú sa k moci a tento fenomén, posilňovanie vlasteneckých strán, predstavuje nádej na mierovejšiu a lepšiu budúcnosť pre Európu,“ povedal Szijjártó.
Podľa 444.hu Žemaitaitis založil svoju radikálnu pravicovú populistickú stranu v roku 2024 po tom, čo ho vylúčili z jeho predchádzajúcej stredopravicovej strany. Bol tiež nútený odstúpiť zo svojho kresla v parlamente po tom, čo Ústavný súd rozhodol, že svojimi pravidelnými antisemitskými výbuchmi a nenávistnými prejavmi porušil poslaneckú prísahu a litovskú ústavu.