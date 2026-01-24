Sobota24. január 2026, meniny má Timotej, Timon, Tímea, zajtra Gejza

Ministerstvo pre migráciu v Grécku chce sprísniť tresty za prevádzanie migrantov

TASR

ATÉNY - Grécke ministerstvo pre migráciu v sobotu oznámilo, že do parlamentu predložilo návrh zákona, ktorého cieľom je sprísnenie trestov za prevádzanie migrantov vrátane doživotných trestov. Informuje správa agentúry AFP.

„Tresty za nelegálne prevádzanie migrantov budú sprísnené na všetkých úrovniach,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení. Pre prevádzačov migrantov sa uvažuje o doživotných väzenských trestoch. Migranti odsúdení za trestné činy by podľa návrhu zákona mohli byť priamo deportovaní. Trestným by sa podľa zmieneného zákona stalo aj poskytovanie pomoci nelegálnym migrantom zo strany migrantov s legálnym pobytom.

Okrem toho by sa sprísnili aj tresty pre členov mimovládnych organizácií stíhaných za prevádzanie migrantov, pričom by im hrozili tresty odňatia slobody. V súčasnosti prebieha v Grécku niekoľko súdnych konaní proti humanitárnym pracovníkom a migrantom obvinených z prevádzania ľudí, informuje AFP. O tomto návrhu zákona bude parlament rokovať budúci týždeň.

Vyzvali na okamžité stiahnutie niekoľkých článkov

V spoločnom vyhlásení 56 neziskových organizácií vrátane Médecins du Monde a Lekári bez hraníc vyzvali na okamžité stiahnutie niekoľkých článkov, ktoré preklasifikujú niektoré priestupky ako trestné činy. Stíhaným členom organizácií podľa návrhu hrozí až desať rokov väzenia a desaťtisícové finančné pokuty. Organizácie tiež kritizovali neprimeranú právomoc udelenú ministerstvu pre migráciu, ktoré môže rozhodnúť o vyradení organizácie z registra a ukončení jej činnosti výlučne na základe obvinení vznesených proti jednému jej členovi, bez právoplatného odsúdenia.

AFP informuje, že týmto zákonom chce ministerstvo podporiť legálnu migráciu zjednodušením postupov prijímania pracovníkov z tretích krajín, vytvorením nového víza pre zamestnancov high-tech spoločností a vydávaním povolení na pobyt pre študentov z krajín tretieho sveta počas trvania ich štúdia. Pre žiadateľov o azyl a utečencov sa podľa francúzskej tlačovej agentúry zavádzajú programy odborného vzdelávania v odvetviach, v ktorých je nedostatok pracovníkov. Ide napríklad o stavebníctvo, poľnohospodárstvo a turizmus. Cieľom je podporiť vstup týchto migrantov na pracovný trh.

