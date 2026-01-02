Pistorius vyzval príslušníkov armády! Majú podporiť snahy o jej rozšírenie

Berlín 2. januára (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius vyzval príslušníkov ozbrojených síl, aby podporili rozširovanie Bundeswehru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Je to základný stavebný kameň pre budúcnosť nášho Bundeswehru a pre bezpečnosť našej krajiny,“ napísal Pistorius v spoločnom stanovisku s generálnym inšpektorom Bundeswehru - Carstenom Breuerom, do ktorého v piatok nahliadla DPA. Generálny inšpektor je najvyšší vojenský veliteľ v Nemecku.
V tomto roku nadobudol účinnosť nový zákon upravujúci vojenskú službu, podľa ktorého sa majú rozšíriť početné stavy armády zo 180.000 na 260.000 aktívnych vojakov a ďalších 200.000 mužov a žien bude v zálohe. Obnovujú sa aj vojenské odvody pre každého muža, ktorý po 1. januári 2026 dosiahol plnoletosť a po novom sa podľa dotazníka posudzuje jeho spôsobilosť a motivácia pre službu v Bundeswehri. Tieto zmeny súvisia s hrozbami Ruska po rozpútaní vojny na Ukrajine a novými cieľmi NATO.