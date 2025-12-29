Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

Prelom v napätých vzťahoch: Arménsko a Turecko si uľahčia cestovanie

ANKARA/JEREVAN - Turecko a Arménsko v pondelok oznámili, že od 1. januára uľahčia vzájomné vízové postupy. Ide o súčasť procesu normalizácie vzťahov medzi oboma krajinami, ktoré nikdy nenadviazali diplomatické styky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Bezplatné e-víza

Držitelia diplomatických, osobitných a služobných pasov budú môcť podľa nových pravidiel platných od 1. januára 2026 získať elektronické víza bezplatne. V rovnakých, ale samostatných vyhláseniach ministerstiev zahraničných vecí oboch štátov sa uvádza, že vzájomné uvoľnenie vízových postupov „potvrdzuje záväzok pokračovať v procese normalizácie medzi oboma krajinami s cieľom dosiahnuť úplnú normalizáciu bez akýchkoľvek predbežných podmienok“.

Osobitný vyslanec Turecka pre dialóg s Arménskom Serdar Kilič, na sociálnej sieti X vyjadril nádej že tento krok bude „prospešný“ pre normalizáciu vzťahov.

Dlhoročné spory

Pre konflikt o Náhorný Karabach medzi Arménskom a Azerbajdžanom Jerevan a Ankara nikdy nenadviazali diplomatické styky a Turecko v roku 1993 uzavrelo hranice s Arménskom. Krajiny sa tiež dlhodobo sporia v otázke arménskej genocídy v období prvej svetovej vojny, ktorú turecká vláda popiera.

Vzťahy sa začali zlepšovať v roku 2021, keď vlády vymenovali osobitných vyslancov pre normalizačný proces. O rok neskôr obnovili komerčné lety. Arménsky premiér Nikol Pašinjan zároveň v júni tohto roka navštívil Turecko, kde sa stretol s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Jerevan vtedy túto návštevu označil za „historickú“.

