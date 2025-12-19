Nemecký súd zrušil zákaz neonacistickej skupiny Hammerskins Deutschland

BERLÍN - Nemecký súd v piatok zrušil celoštátny zákaz neonacistickej organizácie Hammerskins Deutschland. Podľa súdu neexistuje dostatok dôkazov o tom, že ide o celoštátnu organizáciu. Naďalej však bude možný zákaz tejto skupiny na úrovni spolkových krajín. Informuje o tom agentúra AFP.
Spolkový správny súd v piatok uviedol, že „predložené skutočnosti neopodstatňujú predpoklad, že... existuje združenie s názvom Hammerskins Deutschland“ na celonemeckej úrovni. Hoci mala regionálne prvky, nejestvuje presvedčivý dôkaz o „centrálnom riadení regionálnych pobočiek vyšším celoštátnym orgánom,“ uviedol súd.
Hammerskin Nation známa rasistickými koncertmi
Skupina Hammerskin Nation je podľa francúzskej agentúry známa najmä svojimi hudobnými koncertmi, kde sa propaguje nadradenosť bielej rasy. Nemecké ministerstvo vnútra v septembri 2023 zakázalo túto skupinu s odôvodnením, že jej cieľom je šíriť „rasovú doktrínu založenú na nacistickej ideológii“. Policajti v tom čase vykonali razie v bytoch 28 podozrivých členov v desiatich spolkových krajinách vrátane Berlína a Bavorska. Zaistili zbrane a finančnú hotovosť a našli značné množstvo pravicovo extrémistických predmetov vrátane knihy Mein Kampf (Môj boj) Adolfa Hitlera a zástav so svastikami.
Hammerskins Deutschland je odnožou „Hammerskins Nation“ založenej v roku 1988 v USA. Podľa odhadov spolkového ministerstva vnútra má približne 130 nemeckých členov a zohráva poprednú úlohu v európskej pravicovo extrémistickej scéne.
Hovorca rezortu v piatok povedal, že ministerstvo si preštuduje rozhodnutie súdu, ale nezmení „jasné úsilie zakázať pravicové extrémistické organizácie, v ktorom budeme pokračovať“. Správny súd v tomto roku zrušil zákaz vydávania krajne pravicovo orientovaného časopisu Compact. Mesačník podľa súdu zverejnil niektoré protiústavné materiály, ale podmienky na zákaz neboli splnené.