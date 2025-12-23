Hrôza v Nemecku: Auto vrazilo do zastávky plnej ľudí, vodič ušiel

GIESSEN - Štyria ľudia utrpeli ťažšie zranenia po tom, čo v pondelok podvečer narazil vodič so svojím vozidlom do autobusovej zastávky v meste Giessen v nemeckej spolkovej krajine Hesensko. Vodič následne pokračoval v jazde, informuje o tom agentúra AP a denník Bild.
Podľa informácií polície sa približne o 16.30 vozidlo značky Audi, ktoré viedol 32-ročný muž z Azerbajdžanu, zrazilo na semafore s dvoma ďalšími autami, ktoré jazdili rovnakým smerom. Napriek kolízii muž pokračoval v jazde, pričom následne vrazil do autobusovej zastávky, na ktorej sa nachádzalo viacero ľudí.
Krajinský kriminálny úrad (LKA) uviedol, že štyri osoby utrpeli sčasti ťažké zranenia. Polícia najprv informovala len o troch zranených. Muž po náraze pokračoval v jazde ďalších približne 300 metrov, keď zastavil a následne bol zadržaný políciou a vzatý do väzby. Podozrivý je obyvateľom mesta Giessen. Mesto Giessen sa nachádza asi 53 kilometrov severne od Frankfurtu. Presné okolnosti nehody sa vyšetrujú, dodala polícia.