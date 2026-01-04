Severná Kórea znovu testovala balistickú raketu: Štart potvrdili armády Južnej Kórey a Japonska

PCHJONGJANG - Severná Kórea v nedeľu vypálila najmenej jednu neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Japonskému moru, uviedla juhokórejská armáda. Informujú o tom agentúry Jonhap a AFP.
Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) uviedol, že zaznamenal odpálenie rakety. Žiadne podrobnosti neposkytol. Aj japonské ministerstvo obrany oznámilo, že zaznamenalo pravdepodobný štart balistickej rakety, ktorá dopadla na nezverejnené miesto približne o 8.08 h miestneho času (00.08 h SEČ). Ide o prvý takýto incident v tomto roku. Severná Kórea naposledy vystrelila balistickú raketu smerom k Japonskému moru 7. novembra 2025.
Agentúra Reuters s odvolaním na severokórejské médiá informuje, že severokórejský vodca Kim Čong-un na svojej poslednej návšteve továrne na výrobu munície vyzval na viac než zdvojnásobenie výroby taktických navádzaných zbraní. Kim počas uplynulých týždňov uskutočnil sériu návštev zbrojoviek, ako aj jadrovej ponorky, a dohliadal na skúšky rakiet. Severná Kórea podľa AFP v posledných rokoch výrazne zvýšila testovanie rakiet.
K odpáleniu rakety došlo predtým, než juhokórejský prezident I Če-mjong v nedeľu začne štátnu návštevu Číny, kde by podľa odborníkov mohol požiadať Peking, aby uľahčil dialóg so Severnou Kóreou.