Európska komisia začína prešetrovanie v Čechách: Ide o podporu jadrovej elektrárne Dukovany

BRUSEL - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že začala prešetrovanie s cieľom posúdiť, či plán podpory českej vlády pre výstavbu a prevádzku dvoch jadrových blokov v elektrárni Dukovany je v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ) o štátnej pomoci. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Plán počíta s tým, že česká vláda na pokrytie stavebných nákladov poskytne nízkoúročenú pôžičku v objeme 23 až 30 miliárd eur. Vláda zároveň navrhla zmluvu, ktorá by zaručila minimálnu cenu za elektrinu vyrobenú elektrárňou počas 40 rokov. Pre prevádzkovateľa elektrárne konzorcium EDU II, v ktorom má vláda 80-percentný podiel, to má zabezpečiť stabilné príjmy.
Hoci táto pomoc „podporuje rozvoj hospodárskej aktivity“, EK sa obáva, že mechanizmus garantovaných cien nie je „úplne v súlade“ s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, uviedla Komisia. Dohodu o výstavbe dvoch reaktorov v hodnote 16 miliárd eur Česká republika podpísala s juhokórejskou spoločnosťou KHNP v júni tohto roka. Výstavba by sa mala začať v roku 2029 a prvý blok by mali uviesť do prevádzky v roku 2036.