Pondelok22. december 2025, meniny má Adela, zajtra Nadežda, Naďa

Vlaky sa pomaly zapĺňajú: Cestujúci idú domov na sviatky

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR – Maroš Černý)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - V posledných dňoch sa domov na sviatky presunula väčšina cestujúcich. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v pondelok (22. 12.) informovala, že jej vlaky sú aktuálne zaplnené v priemere na 76 %.

„Národný dopravca vyzýva cestujúcich, ktorí svoju cestu ešte len plánujú, aby využili tieto voľnejšie spoje a dopriali si pohodlnú a bezstresovú cestu za svojimi blízkymi,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Napríklad v pondelok bol medzi diaľkovými expresmi Tatran a Kriváň na trase Bratislava - Košice, jazdiacimi v hodinovom intervale, najviac obsadený, a to na 79 %, vlak s odchodom z hlavného mesta o 10.32 h. Obsadenosť v štyroch iných expresoch s odchodmi medzi 8.32 až 12.32 h bola od 62 % do 67 %. V ďalších štyroch spojoch ráno a popoludní presiahla obsadenosť 50 %. V utorok (23. 12.) presiahne obsadenosť 50 % (od 52 % do 66 %) zatiaľ v šiestich expresoch s odchodmi z Bratislavy medzi 8.32 až 15.32 h.

ZSSK denne vypraví takmer 1800 vlakov a prepraví vyše 200.000 ľudí. Ročne vlaky národného dopravcu využije približne 70 miliónov cestujúcich. Podľa spoločnosti takmer 99 % jej spojov jazdí načas v prípadoch, ktoré vie ovplyvniť. Aj s vonkajšími vplyvmi, ako sú výluky, počasie či poruchy infraštruktúry, sa celková presnosť drží na úrovni vyše 90 %.

Viac o téme: DopravaCestujúciVlakyZaplnené
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Ďalšia TRAGÉDIA na železnici: Pod kolesami vlaku vyhasol život! Rušňovodič už nedokázal zrážke zabrániť
Domáce
Projekt je súčasťou Stratégie
Vlaky z Čiech meškajú niekoľko hodín: Ukradli železničné káble!
Domáce
Tragédia v Indii: Slony
Tragédia v Indii: Slony skončili pod kolesami osobného vlaku! Sedem ich zahynulo, mláďa bojuje o život
Zahraničné
FOTO Nehoda v Bratislave: Auto
Nehoda v Bratislave: Auto uviazlo na koľajach! Nasledovala zrážka s vlakom
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Premiér Fico s ministrom Rážom slávnostne otvorili nový diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Premiér Fico s ministrom Rážom slávnostne otvorili nový diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Správy
Zlý deň? Neexistuje: Patrik Herman má recept na boľavú dušu
Zlý deň? Neexistuje: Patrik Herman má recept na boľavú dušu
Prominenti
Fico sa počas korčuľovania tunelom Višňové nechal počuť, že aj pri tomto projekte sú dva svety
Fico sa počas korčuľovania tunelom Višňové nechal počuť, že aj pri tomto projekte sú dva svety
Správy

Domáce správy

FOTO Na snímke sprava prezident
Prezident Pellegrini navštívil Slovákov v Báčskom Petrovci: Privítal ho Vučič
Zahraničné
Nákladiaky dostali na Štedrý
Nákladiaky dostali na Štedrý deň zelenú: Polícia im povolila dojazd
Domáce
FOTO Polícia sa zamerala na
V Trnavskom kraji policajti počas akcie odhalili 3 kráže v obchodoch
Domáce
Skalica rozhodla: Spaľovňa v meste nebude, poslanci zakázali výstavbu po referende
Skalica rozhodla: Spaľovňa v meste nebude, poslanci zakázali výstavbu po referende
Regióny

Zahraničné

Známy Brit sa na
Známy Brit sa na dovolenke hral s chobotnicou: Zázrak, že žije!
dromedar.sk
FOTO Raketový program je vecou
Raketový program je vecou Teheránu a nie predmetom diskusie
Zahraničné
FOTO Európska komisia začína prešetrovanie
Európska komisia začína prešetrovanie v Čechách: Ide o podporu jadrovej elektrárne Dukovany
Zahraničné
VEĽKÁ policajná akcia, Rakúšania
VEĽKÁ policajná akcia, Rakúšania OBSADILI hraničné priechody so Slovenskom! PÁTRAJÚ po zločincoch
Zahraničné

Prominenti

Harrison Ford
Obrovská POCTA Harrisonovi Fordovi: Začínal ako stolár a teraz... Dostane prestížne ocenenie!
Zahraniční prominenti
Patrik Herman
Na tento vianočný darček Herman nikdy nezabudne: Naháňal ho po celom byte! A nebol to pes
Domáci prominenti
Dáda Patrasová ako princezná
Dáda Patrasová po smrti Aničky (†29) opäť na verejnosti: Prikývla na ponuku od Arabely!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Koncert Rickyho Martina v
Koncert Rickyho Martina v Bratislave: SEXI ŠOU... A Belohorcová? Rovno do klipu s ňou!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Bežná jazda autobusom sa
Bežná jazda autobusom sa zmenila na záchrannú akciu: Cestujúci neverili vlastným očiam! Zrazu sa tam objavila KOALA
Zaujímavosti
FOTO Hosť zanechal izbu v
ŠOK v hoteli: VIDEO Hosť žil dva roky v ODPORNOM brlohu! Ani upratovanie nestačilo, nutná je REKONŠTRUKCIA
Zaujímavosti
Mačky na Ozempicu? Populárny
Mačky na Ozempicu? Populárny liek na chudnutie mieri k domácim miláčikom! Novinka z laboratórií prekvapila majiteľov
Zaujímavosti
Vedci neveria vlastným očiam:
Vedci neveria vlastným očiam: Planéta v tvare citróna POPIERA všetky zákony! TOTO ešte nikto nevidel
Zaujímavosti

Dobré správy

Prešovský kraj sa dočkal
Prešovský kraj sa dočkal viacerých pozitívnych zmien: Pozrite si kompletný regionálny prehľad
presov.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Cestujúci hodnotia vlakovú dopravu čoraz lepšie: Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta
Domáce
Zdroj: Getty Images
Alkohol mladých Slovákov neláka: Čo je novým trendom?
hashtag.sk
Novinky pre Banskobystrický kraj:
Novinky pre Banskobystrický kraj: Ďalší dôvod, prečo na cestu využiť vlakovú dopravu
regiony.zoznam.sk

Ekonomika

Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Veľký posun na diaľnici do Košíc: Po dlhých rokoch výstavby otvorili nový úsek s tunelom Višňové! (foto)
Veľký posun na diaľnici do Košíc: Po dlhých rokoch výstavby otvorili nový úsek s tunelom Višňové! (foto)
Kažimír: Úspech neznamená spohodlnieť a poľaviť z ostražitosti (komentár)
Kažimír: Úspech neznamená spohodlnieť a poľaviť z ostražitosti (komentár)
Slovensko chce znížiť úmrtnosť na rakovinu: Spúšťa nový akčný plán a investície za desiatky miliónov!
Slovensko chce znížiť úmrtnosť na rakovinu: Spúšťa nový akčný plán a investície za desiatky miliónov!

Varenie a recepty

Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Výber receptov
Ako zabrániť vysychaniu vianočného pečiva? Triky, ktoré fungujú
Ako zabrániť vysychaniu vianočného pečiva? Triky, ktoré fungujú
Skladovanie potravín

Šport

Dráma do poslednej jazdy: Vianočný slalom ponúkol mimoriadne vyrovnané preteky
Dráma do poslednej jazdy: Vianočný slalom ponúkol mimoriadne vyrovnané preteky
Lyžovanie
Slovenská futbalová legenda to povedala naplno: Holá pravda o novom formáte MS vo futbale
Slovenská futbalová legenda to povedala naplno: Holá pravda o novom formáte MS vo futbale
Slovensko
Skvelé časy a zaťaté päste fanúšikov: Slovenských reprezentantov čaká oslava juniorského hokeja
Skvelé časy a zaťaté päste fanúšikov: Slovenských reprezentantov čaká oslava juniorského hokeja
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
Hokejový Ježiško dorazil, čo si želáte? 12 klubov Tipsport ligy a 12 rôznych prianí
Hokejový Ježiško dorazil, čo si želáte? 12 klubov Tipsport ligy a 12 rôznych prianí
Tipsport liga

Auto-moto

NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Mám prácu
Mladí chcú zostať doma, no prácu si nevedia nájsť: Čo robiť, ak sa nechcete sťahovať?
Mladí chcú zostať doma, no prácu si nevedia nájsť: Čo robiť, ak sa nechcete sťahovať?
Hľadám prácu
Najčastejšia lož v pracovných inzerátoch. A jednoduchý spôsob, ako ju odhaliť ešte pred pohovorom
Najčastejšia lož v pracovných inzerátoch. A jednoduchý spôsob, ako ju odhaliť ešte pred pohovorom
Hľadám prácu
Odhaľte svoju skutočnú podstatu: Čo je Human Design a ako vám pomôže zistiť, kým naozaj ste
Odhaľte svoju skutočnú podstatu: Čo je Human Design a ako vám pomôže zistiť, kým naozaj ste
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
Samsung
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Veda a výskum
Nová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereaguj
Nová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereaguj
Bezpečnosť
Rusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónov
Rusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónov
Armádne technológie

Bývanie

Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla

Pre kutilov

Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Recepty
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočná služobná cesta sa zvrtla na zakázanú romancu: Napätie medzi kolegami sa zmenilo na nečakanú vášeň
Partnerské vzťahy
Vianočná služobná cesta sa zvrtla na zakázanú romancu: Napätie medzi kolegami sa zmenilo na nečakanú vášeň
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
VEĽKÁ policajná akcia, Rakúšania
Zahraničné
VEĽKÁ policajná akcia, Rakúšania OBSADILI hraničné priechody so Slovenskom! PÁTRAJÚ po zločincoch
Úplný EXTRÉM: FOTO Potkany,
Domáce
Úplný EXTRÉM: FOTO Potkany, trus aj pokazené mäso! Z výsledkov kontrol v obchodoch sa dvíha žalúdok
Žilinka sa pustil už
Domáce
Žilinka sa pustil už aj do Pellegriniho: To, čo tvrdí prezident o trestnej novele, je zásadný OMYL!
Tragická nehoda pri Lučenci:
Domáce
Tragická nehoda pri Lučenci: Čelná zrážka osobného auta a kamióna! Cestu uzavreli

Ďalšie zo Zoznamu